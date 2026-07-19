Bảng Vua phá lưới World Cup 2026: Mbappé lập cú đúp chiếm đỉnh sau đại chiến 10 bàn Mbappé chạm mốc 10 bàn sau cú đúp vào lưới tuyển Anh, tạo áp lực lớn lên Messi trước trận chung kết. Bukayo Saka rực sáng với hat-trick trong trận cầu có 10 bàn thắng.

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 giữa Pháp và Anh đã biến thành một trong những cuộc rượt đuổi tỷ số điên rồ nhất lịch sử giải đấu. Với 10 bàn thắng được ghi, màn đối đầu này không chỉ phân định thứ hạng mà còn xoay chuyển hoàn toàn cục diện cuộc đua Chiếc giày vàng, nơi Kylian Mbappé vừa thực hiện một bước tiến dài để chạm tay vào danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Mbappé bứt tốc, áp lực đè nặng lên Lionel Messi

Bước vào trận đấu với 8 pha lập công, ngang bằng thành tích với Lionel Messi, Kylian Mbappé hiểu rằng anh cần nhiều hơn một bàn thắng để chiếm ưu thế tuyệt đối. Dù tuyển Pháp trải qua hiệp một thảm họa khi để đối thủ dẫn trước 4-0, tiền đạo mang áo số 10 vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Phút 48, Mbappé thoát xuống thông minh sau đường chọc khe của Olise, dứt điểm chéo góc đánh bại Henderson. Đến phút 66, anh hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm chân trái quyết đoán vào góc gần. Với 10 bàn thắng, Mbappé hiện đã vượt qua thành tích 8 bàn của chính mình tại World Cup 2022, tạo khoảng cách 2 bàn với Messi trước khi siêu sao người Argentina bước vào trận chung kết.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 (Cập nhật ngày 19/7)

Vị trí Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng 1 Kylian Mbappé Pháp 10 2 Lionel Messi Argentina 8 3 Jude Bellingham Anh 7 3 Ousmane Dembélé Pháp 7 5 Harry Kane Anh 6 6 Mikel Oyarzabal Tây Ban Nha 5

Bukayo Saka và cú hat-trick lịch sử

Nếu Mbappé là tâm điểm của cuộc đua danh hiệu cá nhân, thì Bukayo Saka lại là linh hồn trong chiến thắng 6-4 của Tam Sư. Cầu thủ chạy cánh này đã có một ngày thi đấu thăng hoa với cú hat-trick đầy ấn tượng. Saka mở đầu bằng pha dứt điểm cận thành ở phút 37, trước khi nhân đôi cách biệt cá nhân ở phút bù giờ hiệp một sau tình huống bóng chạm chân hậu vệ đối phương đổi hướng.

Khi tuyển Pháp vùng lên mạnh mẽ và rút ngắn tỷ số xuống 3-4, chính Saka là người dập tắt hy vọng của Les Bleus. Trên chấm phạt đền ở phút 87, anh bình tĩnh đánh lừa thủ môn Maignan để hoàn tất cú hat-trick, tái lập khoảng cách an toàn cho tuyển Anh. Dù dữ liệu tổng số bàn thắng trước đó chưa được cập nhật đầy đủ, màn trình diễn này chắc chắn sẽ đưa Saka lên vị trí cao trong danh sách những chân sút hàng đầu giải đấu.

Kịch tính phút bù giờ: Bellingham và Dembélé cùng chạm mốc 7 bàn

Những phút cuối trận chứng kiến sự bùng nổ của các ngôi sao trẻ. Ousmane Dembélé thắp lại hy vọng cho Pháp bằng bàn thắng ở phút 90+6, nâng tổng thành tích của anh tại giải lên 7 bàn. Tuy nhiên, niềm vui của người Pháp ngắn chẳng tày gang.

Chỉ hai phút sau, Jude Bellingham – người vào sân từ băng ghế dự bị – đã có pha solo đẳng cấp, vượt qua hàng thủ Pháp trước khi dứt điểm ấn định tỷ số 6-4. Pha lập công này cũng giúp Bellingham chạm mốc 7 bàn thắng, san bằng thành tích với Dembélé và chính thức khép lại hành trình World Cup 2026 với vị trí trong nhóm 3 chân sút tốt nhất tính đến hiện tại.

Thử thách cực đại cho Messi trước "bức tường" Tây Ban Nha

Với khoảng cách 2 bàn so với Mbappé, Lionel Messi đang đứng trước nhiệm vụ vô cùng khó khăn trong trận chung kết gặp Tây Ban Nha. Để đoạt Chiếc giày vàng, El Pulga cần ít nhất một cú đúp để san bằng cách biệt hoặc một hat-trick để độc chiếm ngôi đầu.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha không phải là đối thủ dễ bị khuất phục. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất giải khi mới chỉ để thủng lưới duy nhất 1 bàn sau 7 trận. Messi sẽ phải đối mặt với hệ thống pressing đồng bộ và sự án ngữ của Rodri ngay trước vòng cấm. Trong trường hợp bằng điểm, số đường kiến tạo sẽ là tiêu chí phụ quyết định – nơi Messi đang nắm lợi thế với 4 lần dọn cỗ cho đồng đội.

Cuộc đối đầu giữa hàng công mạnh nhất (Argentina - 19 bàn) và hàng thủ kiên cố nhất (Tây Ban Nha) không chỉ quyết định ngôi vương thế giới mà còn là lời giải cuối cùng cho chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026.