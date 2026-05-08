Bảng xếp hạng AFF Cup 2026: ĐT Việt Nam giữ ngôi đầu, chỉ cần 1 điểm để bước tiếp Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng A AFF Cup 2026 với 7 điểm cùng hiệu số +10. Thầy trò HLV Kim Sang-sik nắm quyền tự quyết tấm vé vào bán kết trước lượt trận cuối.

Chiến thắng thuyết phục 3-0 ngay trên sân của Indonesia ngày 3/8 đã tạo nên bước ngoặt lớn cho đội tuyển Việt Nam tại bảng A AFF Cup 2026. Từ vị thế bám đuổi, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã vươn lên chiếm đỉnh bảng và nắm trọn quyền tự quyết tấm vé vào bán kết.

Cục diện bảng A: Lợi thế vượt trội của Việt Nam

Tính đến ngày 5/8, đội tuyển Việt Nam cùng Singapore dẫn đầu với 7 điểm. Tuy nhiên, các chiến binh sao vàng xếp trên nhờ chỉ số phụ hoàn toàn vượt trội (+10 so với +3). Indonesia xếp thứ ba với 6 điểm, trong khi Campuchia mới có 3 điểm.

Hạng Đội Trận Thắng Hòa Thua BT BB +/- Điểm 1 Việt Nam 3 2 1 0 10 0 +10 7 2 Singapore 3 2 1 0 4 1 +3 7 3 Indonesia 3 2 0 1 8 4 +4 6 4 Campuchia 3 1 0 2 5 7 -2 3 5 Timor Leste 4 0 0 4 0 15 -15 0

Tại lượt trận cuối diễn ra lúc 20h00 ngày 7/8/2026 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Việt Nam tiếp đón Campuchia. Một kết quả hòa là đủ để Việt Nam giành vé đi tiếp mà không cần quan tâm đến tỷ số của cuộc đối đầu giữa Singapore và Indonesia.

Bên cạnh đó, một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam xây chắc ngôi đầu bảng A với 10 điểm, qua đó có lợi thế gặp đội nhì bảng B ở vòng bán kết diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về.

Hàng thủ thép và dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik

Đáng chú ý, Việt Nam là đội duy nhất tại bảng A chưa để thủng lưới sau ba trận đấu. Đội khởi đầu bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, hòa Singapore 0-0 và vượt qua Indonesia 3-0. Với 10 bàn thắng ghi được và 0 bàn thua, Việt Nam sở hữu cả hàng công lẫn hàng thủ tốt nhất bảng.

Màn trình diễn tại sân Pakansari (Bogor) trước Indonesia khẳng định bản lĩnh chiến thuật của đội bóng. Văn Vĩ mở tỷ số ở phút thứ 6, Hai Long nhân đôi cách biệt ở phút 14 sau cú bứt tốc ấn tượng, trước khi Xuân Son ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 71 từ đường chuyền dài của Hoàng Đức. Đây là lần đầu tiên Việt Nam giành chiến thắng trước Indonesia ngay trên sân khách.

Cục diện bảng B: Thái Lan độc chiếm ngôi đầu

Ở bảng B, Thái Lan khẳng định sức mạnh với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng, mới nhất là trận thắng Philippines 1-0 nhờ bàn thắng ở phút 84 của Waris Choolthong. Malaysia và Myanmar bám đuổi phía sau với cùng 6 điểm.

Hạng Đội Trận Thắng Hòa Thua BT BB +/- Điểm 1 Thái Lan 3 3 0 0 8 0 +8 9 2 Malaysia 3 2 0 1 6 3 +3 6 3 Myanmar 3 2 0 1 12 5 +7 6 4 Philippines 3 1 0 2 5 6 -1 3 5 Lào 4 0 0 4 3 20 -17 0

Lượt trận cuối bảng B ngày 8/8 sẽ xác định cái tên còn lại cùng Thái Lan bước vào bán kết. Với cục diện hiện tại, Việt Nam đang có tâm lý vô cùng thoải mái và nắm lợi thế lớn để tiến sâu tại AFF Cup 2026.