Bảng xếp hạng AnTuTu tháng 2/2026: MediaTek thống trị tuyệt đối phân khúc cận cao cấp HONOR Power 2 dẫn đầu danh sách smartphone cận cao cấp mạnh nhất tháng 2/2026 với điểm số kỷ lục, khẳng định sự áp đảo của chip MediaTek Dimensity trước đối thủ Qualcomm.

AnTuTu Benchmark vừa công bố danh sách 10 mẫu smartphone Android cận cao cấp có hiệu năng mạnh mẽ nhất thế giới tính đến tháng 2/2026. Bảng xếp hạng ghi nhận sự bứt phá của các tân binh mới, đồng thời cho thấy bước tiến công nghệ vượt bậc trong việc tối ưu hóa hiệu năng và thiết kế phần cứng.

Danh sách 10 mẫu smartphone Android cận cao cấp mạnh nhất thế giới trong tháng 2 năm 2026

HONOR Power 2 lập kỷ lục hiệu năng và công nghệ pin

Ngôi vương của tháng này chính thức thuộc về HONOR Power 2 với điểm số trung bình đạt mức kỷ lục 2,201,537 điểm. Sức mạnh này đến từ vi xử lý MediaTek Dimensity 8500 Elite, dòng chip sử dụng kiến trúc lõi Cortex-A725 xung nhịp cao, cho khả năng xử lý dữ liệu vượt trội trong phân khúc.

Đáng chú ý, HONOR Power 2 không chỉ gây ấn tượng về hiệu năng mà còn tạo nên một tiêu chuẩn mới về thiết kế. Thiết bị sở hữu viên pin dung lượng khổng lồ 10,080 mAh nhưng vẫn duy trì được độ mỏng ấn tượng chỉ 7.98mm. Đây được xem là một bước tiến mang tính đột phá trong công nghệ vật liệu pin hiện nay.

Top 1 thuộc về HONOR Power 2 với điểm số trung bình đạt mức kỷ lục 2,201,537 điểm

Sự trỗi dậy của các dòng chip Dimensity 8400 và 8500

Xếp ngay sau vị trí dẫn đầu là sự bám đuổi quyết liệt từ dòng Reno 15 của OPPO và Turbo 5 của Redmi. Cụ thể, OPPO Reno 15 Pro giành vị trí á quân với 2,113,019 điểm, theo sát là phiên bản tiêu chuẩn Reno 15 với 2,102,547 điểm. Cả hai đều tận dụng sức mạnh từ chipset Dimensity 8400-Max.

OPPO Reno 15 Pro bất ngờ giành lấy vị trí á quân với 2,113,019 điểm

Redmi Turbo 5 giữ vị trí thứ tư với 2,087,575 điểm nhờ trang bị vi xử lý Dimensity 8500 Ultra. Dưới đây là bảng tổng hợp các thiết bị dẫn đầu:

Xếp hạng Thiết bị Vi xử lý Điểm trung bình AnTuTu 1 HONOR Power 2 Dimensity 8500 Elite 2,201,537 2 OPPO Reno 15 Pro Dimensity 8400-Max 2,113,019 3 OPPO Reno 15 Dimensity 8400-Max 2,102,547 4 Redmi Turbo 5 Dimensity 8500 Ultra 2,087,575

Vị trí thứ tư thuộc về Redmi Turbo 5 với số điểm trung bình ấn tượng 2,087,575

Thế độc tôn của MediaTek trước Qualcomm

Bức tranh tổng thể của tháng 2/2026 cho thấy sự áp đảo hoàn toàn của MediaTek tại chiến trường cận cao cấp. Các dòng vi xử lý Dimensity 8400 và 8500 không chỉ chiếm đa số các vị trí trong top 10 mà còn tạo ra khoảng cách điểm số lên tới hàng triệu điểm so với các đối thủ sử dụng chip Snapdragon.

Đại diện hiếm hoi của Qualcomm trong danh sách là OnePlus Turbo 6V, sử dụng chip Snapdragon 7s Gen 3, đứng ở vị trí thứ mười với 1,089,387 điểm. Điều này cho thấy trong khi Qualcomm vẫn giữ ưu thế ở phân khúc flagship, thì MediaTek đã thành công trong việc tối ưu hóa hiệu năng trên giá thành, đưa các dòng chip cận cao cấp tiệm cận với sức mạnh của các dòng máy cao cấp nhất.

Bên cạnh cuộc đua hiệu năng, người dùng cũng có thể tham khảo thêm mẫu HONOR 400 Pro với cấu hình mạnh mẽ không kém bao gồm chip Snapdragon 8 Gen 3 và camera AI 200MP để có thêm lựa chọn trong phân khúc giá này.