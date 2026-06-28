Bảng xếp hạng đội thứ 3 World Cup 2026: Ronaldo, Messi xuất trận, Hàn Quốc nín thở Cuộc đua giành 8 suất vé vớt vào vòng 32 đội World Cup 2026 đang trở nên khốc liệt khi Hàn Quốc mất quyền tự quyết, còn Bồ Đào Nha và Argentina chuẩn bị lộ diện đối thủ.

World Cup 2026 đang chứng kiến một trong những giai đoạn vòng bảng kịch tính nhất lịch sử với thể thức 48 đội. Khi các bảng đấu dần ngã ngũ, sự chú ý không chỉ dồn vào những ngôi sao thượng thặng như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, mà còn nằm ở "cuộc chiến sinh tồn" của những đội bóng đứng thứ ba đang mòn mỏi chờ đợi tấm vé vớt vào vòng knock-out.

Bản toán khó của Hàn Quốc và bước ngoặt từ Croatia

Ngày 28/6 đánh dấu một cột mốc quan trọng tại bảng L. Đội tuyển Croatia đã lách qua khe cửa hẹp bằng chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Ghana. Ba điểm quý giá này không chỉ giúp đại diện châu Âu thắp sáng hy vọng đi tiếp mà còn trực tiếp đẩy Đội tuyển Hàn Quốc vào thế chân tường.

Hiện tại, đoàn quân xứ kim chi đã hoàn thành 3 lượt trận nhưng chỉ có vỏn vẹn 3 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là -1. Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp liên tục tích lũy điểm số, Hàn Quốc đã chính thức mất quyền tự quyết. Số phận của Son Heung-min và các đồng đội giờ đây phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến từ các bảng đấu khác, nơi những biến số khó lường vẫn còn phía trước.

Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 tạm thời (Cập nhật ngày 28/6)

Hạng Đội Trận Thắng Hoà Thua BT BB +/- Điểm 1 Thụy Điển 3 1 1 1 7 7 0 4 2 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4 3 Bosnia & Herzegovina 3 1 1 1 5 6 -1 4 4 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 5 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3 6 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3 7 Croatia 2 1 0 1 3 4 -1 3 8 Hàn Quốc 3 1 0 2 2 3 -1 3 9 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3 10 Scotland 3 1 0 2 1 4 -3 3 11 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2 12 CHDC Congo 2 0 1 1 1 2 -1 1

Ghi chú: BT (Bàn thắng), BB (Bàn bại), +/- (Hiệu số).

Ronaldo và Messi: Những trận chiến định hình vòng 32 đội

Trong khi nhóm dưới đang chật vật với các con số, hai siêu sao lớn nhất của bóng đá thế giới là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi sẽ xuất trận trong tâm thế hoàn toàn khác. Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Colombia tại bảng K vào lúc 6h30 hôm nay. Mục tiêu của Selecao châu Âu không chỉ là một chiến thắng để giữ vững ngôi đầu, mà còn là việc chọn lựa một nhánh đấu thuận lợi tại vòng 32 đội.

Cùng thời điểm, Đội tuyển CHDC Congo sẽ gặp Uzbekistan. Đây là trận đấu mà người hâm mộ Hàn Quốc sẽ phải theo dõi sát sao. Nếu CHDC Congo giành chiến thắng, họ sẽ vươn lên nhóm có 4 điểm, đồng nghĩa với việc đẩy Hàn Quốc xuống thấp hơn trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3.

Tại bảng J, Lionel Messi cùng Argentina sẽ chạm trán Jordan lúc 9h00. Một trận đấu mang tính chất thủ tục về mặt điểm số nhưng lại cực kỳ quan trọng để duy trì nhịp độ thi đấu cho các nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, sự chú ý của giới chuyên môn lại đổ dồn vào cặp đấu cùng giờ giữa Algeria và Áo. Algeria hiện có 3 điểm sau 2 trận; chỉ cần một kết quả hòa hoặc thắng, họ sẽ chính thức vượt mặt Hàn Quốc nhờ hiệu số hoặc điểm số tốt hơn.

Thể thức khắc nghiệt của World Cup phiên bản mới

Với sự tham gia của 48 đội, vòng 32 đội sẽ đón nhận 2 đội dẫn đầu mỗi bảng (tổng cộng 24 đội) và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất trong 12 bảng đấu. Các tiêu chí phân hạng được ưu tiên theo thứ tự: Điểm số, Hiệu số bàn thắng bại, Tổng số bàn thắng, Điểm kỷ luật và cuối cùng là vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Hiện tại, ngưỡng 4 điểm đang được xem là "vùng an toàn" khi Thụy Điển, Ecuador, Bosnia & Herzegovina và Paraguay đều đã chạm mốc này. Cuộc chiến thực sự nằm ở nhóm có 3 điểm, nơi hiệu số phụ sẽ trở thành yếu tố sống còn. Với hiệu số -1 và đã thi đấu đủ 3 trận, Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ rất lớn trở thành khán giả của vòng loại trực tiếp.

Diễn biến tại các bảng J và K trong ngày 28/6 không chỉ quyết định đối thủ của Bồ Đào Nha hay Argentina, mà còn là lời phán quyết cuối cùng cho những nỗ lực của các đại diện châu Á và châu Phi trong cuộc đua giành vé vớt đầy may rủi này.