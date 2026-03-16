Bảng xếp hạng tennis 16/3: Sinner áp sát Alcaraz, Rybakina chiếm ngôi số 2 của Swiatek Sau Indian Wells 2026, Jannik Sinner thu hẹp khoảng cách với ngôi đầu của Carlos Alcaraz, trong khi Iga Swiatek chính thức mất vị trí số 2 thế giới vào tay Elena Rybakina.

Sau khi Indian Wells Open 2026 khép lại, bản đồ quần vợt thế giới đã chứng kiến những biến động lớn. Jannik Sinner tiếp tục phong độ bùng nổ để đe dọa ngôi vị số 1 của Carlos Alcaraz, trong khi ở nội dung nữ, Elena Rybakina đã thực hiện cú bứt phá ngoạn mục để đẩy Iga Swiatek xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng WTA.

ATP: Sinner phả hơi nóng vào ngôi đầu, Tsitsipas văng khỏi top 50

Chức vô địch đầy thuyết phục tại Indian Wells mang về cho Jannik Sinner thêm 1.000 điểm, nâng tổng quỹ điểm lên con số 11.400. Quan trọng hơn, tay vợt người Ý đã rút ngắn khoảng cách với số 1 thế giới Carlos Alcaraz xuống còn 2.150 điểm. Dù Alcaraz vẫn giữ đỉnh bảng với 13.550 điểm, việc bị Daniil Medvedev chặn đứng ở bán kết khiến chuỗi thắng của anh đứt mạch, tạo cơ hội cho các đối thủ bám đuổi.

Sinner (bên trái) sau danh hiệu Indian Wells chỉ còn kém ngôi đầu bảng 2.150 điểm

Đáng chú ý, trật tự trong top 10 ATP có sự thay đổi nhẹ khi Daniil Medvedev trở lại vị trí thứ 10. Felix Auger-Aliassime cũng thăng tiến lên hạng 8. Ở nhóm các tay vợt trẻ, Learner Tien (hạng 21) và Luciano Darderi (hạng 18) đều thiết lập cột mốc mới trong sự nghiệp.

Ngược lại, cú sốc lớn nhất thuộc về Stefanos Tsitsipas. Tay vợt người Hy Lạp tụt xuống hạng 51, chính thức văng khỏi top 50 thế giới lần đầu tiên kể từ năm 2018. Holger Rune và Jack Draper cũng là những cái tên chịu ảnh hưởng nặng nề sau giải đấu khi rơi lần lượt 10 và 12 bậc.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP (Trích đoạn Top 15)

TT Tay vợt Quốc tịch +/-XH Điểm 1 Carlos Alcaraz Tây Ban Nha 0 13.550 2 Jannik Sinner Ý 0 11.400 3 Novak Djokovic Serbia 0 5.370 4 Alexander Zverev Đức 0 4.905 5 Lorenzo Musetti Ý 0 4.365 6 Alex de Minaur Úc 0 4.185 7 Taylor Fritz Mỹ 0 4.170 8 Felix Auger-Aliassime Canada +1 4.000 9 Ben Shelton Mỹ -1 3.860 10 Daniil Medvedev Nga +1 3.610 11 Alexander Bublik Kazakhstan -1 3.385 12 Casper Ruud Na Uy +1 2.715 13 Jakub Mensik CH Séc -1 2.650 14 Flavio Cobolli Ý +1 2.520 15 Karen Khachanov Nga +1 2.410

WTA: Rybakina soán ngôi Swiatek, Sabalenka xây chắc đỉnh bảng

Ở nội dung đơn nữ, Aryna Sabalenka tiếp tục thống trị với tuần thứ 74 liên tiếp giữ ngôi số 1 thế giới. Chức vô địch Indian Wells không chỉ giúp cô nâng tổng số tuần giữ đỉnh bảng lên con số 82 mà còn nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên hơn 3.200 điểm.

Rybakina (giữa) lấy vị trí của Swiatek, lên số 2 thế giới

Thay đổi chấn động nhất nằm ở vị trí số 2, khi Elena Rybakina chính thức vượt mặt Iga Swiatek. Việc Swiatek dừng bước sớm tại tứ kết đã khiến cô phải nhường lại vị thế cho tay vợt Kazakhstan. Ngoài ra, ngôi sao trẻ Mirra Andreeva cũng gây thất vọng khi văng khỏi top 8, rơi xuống vị trí thứ 10.

Điểm sáng khác đến từ các tay vợt triển vọng như Alexandra Eala (lần đầu vào top 30) và Emma Raducanu (trở lại top 25). Ngược lại, Danielle Collins tiếp tục trượt dốc khi rơi 21 bậc do không thể thi đấu vì lý do sức khỏe.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA (Trích đoạn Top 15)