Báo cáo tài chính 2025: BYD thống trị thị trường ô tô Trung Quốc với lợi nhuận tỷ USD BYD tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu ngành ô tô Trung Quốc năm 2025 với doanh thu kỷ lục 116 tỷ USD. Trong khi đó, các hãng xe điện mới như Xiaomi và Leapmotor lần đầu ghi nhận lợi nhuận dương.

BYD khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối trong ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc năm 2025 với những con số kỷ lục về cả doanh thu và lợi nhuận. Theo báo cáo tài chính mới nhất từ Sina, hãng xe này ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt 803,96 tỷ nhân dân tệ (tương đương 116 tỷ USD), củng cố niềm tin vào chiến lược tập trung hoàn toàn vào xe năng lượng mới.

Trong năm qua, BYD đã bàn giao tổng cộng 4,602 triệu xe ra thị trường, mang về mức lợi nhuận ròng 32,62 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,7 tỷ USD). Kết quả này không chỉ chứng minh sức mạnh của chuỗi cung ứng tự chủ mà còn cho thấy khả năng tối ưu hóa chi phí sản xuất ở quy mô lớn của hãng xe có trụ sở tại Thâm Quyến.

BYD duy trì vị thế dẫn đầu trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt tại thị trường nội địa.

Sự bám đuổi của Geely và bước tiến xuất khẩu của Chery

Xếp ngay sau BYD là Geely Automobile với kết quả kinh doanh ấn tượng không kém. Trong năm 2025, Geely đạt doanh số 3,025 triệu xe, vượt mục tiêu đề ra và mang về doanh thu 345,23 tỷ nhân dân tệ (50 tỷ USD). Lợi nhuận ròng của tập đoàn này đạt 16,85 tỷ nhân dân tệ (2,3 tỷ USD), duy trì sự cân bằng giữa xe chạy nhiên liệu truyền thống và xe năng lượng mới.

Đáng chú ý nhất trong nhóm nhà sản xuất truyền thống là Chery Automobile. Với chiến lược tập trung vào thị trường quốc tế, Chery đã trở thành nhà xuất khẩu ô tô hàng đầu của Trung Quốc. Trong tổng số 2,631 triệu xe bán ra, gần một nửa đến từ các thị trường nước ngoài. Doanh thu của Chery dự kiến lần đầu vượt mốc 300 tỷ nhân dân tệ (43,4 tỷ USD), với lợi nhuận ròng tăng trưởng hơn 30%, đạt 19,02 tỷ nhân dân tệ (2,74 tỷ USD).

Great Wall Motors cũng ghi nhận một năm ổn định với doanh thu vượt 222,8 tỷ nhân dân tệ (32,2 tỷ USD) và lợi nhuận ròng đạt gần 10 tỷ nhân dân tệ (1,44 tỷ USD).

Thách thức đối với các tập đoàn nhà nước

Trái ngược với đà thăng hoa của các hãng xe tư nhân, nhiều nhà sản xuất ô tô quốc doanh đang gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi sang xe điện. BAIC Motor chứng kiến lợi nhuận ròng sụt giảm năm thứ tư liên tiếp, dự kiến chỉ còn 120 triệu nhân dân tệ vào năm 2025.

Tình hình tại Tập đoàn GAC thậm chí còn trầm trọng hơn khi ghi nhận mức lỗ ròng 8,78 tỷ nhân dân tệ, dù doanh thu đạt 96,54 tỷ nhân dân tệ. Trong khi đó, SAIC Motor cho thấy những dấu hiệu phục hồi khả quan hơn với dự báo lợi nhuận ròng đạt từ 9 tỷ đến 11 tỷ nhân dân tệ sau khi thực hiện các điều chỉnh chiến lược quan trọng.

Kỷ nguyên có lãi của các hãng xe điện mới

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lịch sử cho các công ty khởi nghiệp xe điện (EV startups) khi nhiều đơn vị đã thoát khỏi tình trạng "đốt tiền" để bắt đầu có lãi. Cụ thể:

Li Auto: Ghi nhận lợi nhuận ròng 1,14 tỷ nhân dân tệ trên mức doanh thu 112,31 tỷ nhân dân tệ.

Xiaomi Auto: Gây bất ngờ lớn khi đạt lợi nhuận dương 900 triệu nhân dân tệ ngay trong những năm đầu gia nhập thị trường, với doanh thu vượt ngưỡng 100 tỷ nhân dân tệ.

Leapmotor: Lần đầu tiên báo lãi cả năm đạt 540 triệu nhân dân tệ nhờ kiểm soát tốt chi phí sản xuất.

NIO & XPeng: Dù vẫn lỗ ròng cả năm (NIO lỗ 14,94 tỷ nhân dân tệ, XPeng lỗ 1,14 tỷ nhân dân tệ), nhưng cả hai đều đã ghi nhận lợi nhuận dương trong quý 4/2025, báo hiệu khả năng sớm đạt điểm hòa vốn toàn diện.

Thống kê hiệu quả kinh doanh của các hãng xe hàng đầu Trung Quốc năm 2025:

Hãng xe Doanh thu (Tỷ CNY) Lợi nhuận ròng (Tỷ CNY) Doanh số (Triệu xe) BYD 803,96 32,62 4,602 Geely 345,23 16,85 3,025 Chery >300,00 19,02 2,631 Great Wall 222,80 ~10,00 - Li Auto 112,31 1,14 - Xiaomi >100,00 0,90 -

Nhìn chung, thị trường ô tô lớn nhất thế giới đang bước vào giai đoạn sàng lọc khốc liệt. Các doanh nghiệp nắm giữ công nghệ cốt lõi và có khả năng tối ưu hóa chi phí đang chiếm ưu thế tuyệt đối, trong khi các đơn vị chậm thay đổi đang phải đối mặt với áp lực tồn vong.