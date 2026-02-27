Báo cáo UEFA: Man United chi tiền mạnh nhất châu Âu, Chelsea lập kỷ lục thua lỗ Man United đứng đầu châu Âu với mức chi ròng 692 triệu bảng giai đoạn 2021-2025, trong khi Chelsea ghi nhận khoản lỗ lịch sử 355 triệu bảng do vắng mặt tại Champions League.

Báo cáo Tài chính và Đầu tư CLB Châu Âu vừa được UEFA công bố đã phơi bày một thực trạng đầy tính tương phản tại hai đội bóng hàng đầu Ngoại hạng Anh. Trong khi Manchester United trở thành thực thể chi tiêu mạnh tay nhất lục địa già, thì Chelsea lại xác lập một cột mốc buồn về mức độ thua lỗ trong lịch sử bóng đá xứ sương mù.

Man United: Khi tiền bạc chưa đổi lấy thành công

Theo số liệu từ cơ quan quản lý bóng đá châu Âu, Quỷ đỏ thành Manchester là đội bóng có mức chi tiêu ròng (net spend) cao nhất châu lục trong giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, hiệu quả trên sân cỏ của đội bóng lại hoàn toàn tỷ lệ nghịch với số tiền khổng lồ đã bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng.

Cụ thể, Man United đã tiêu tốn tới 692 triệu bảng tiền chuyển nhượng ròng trong 5 năm qua. Con số này vượt xa các "tay chơi" khác tại Ngoại hạng Anh như Chelsea (656 triệu bảng) và Arsenal (587 triệu bảng). Những bản hợp đồng bom tấn nhưng gây thất vọng lớn như Antony (85,5 triệu bảng vào năm 2022) được UEFA dẫn chứng như một ví dụ điển hình cho sự lãng phí tại Old Trafford.

MU chi tiêu nhiều nhưng không hiệu quả.

Dù chi đậm, vị thế của Man United trên bản đồ bóng đá châu Âu vẫn chưa thể quay lại thời hoàng kim. Điểm sáng tài chính hiếm hoi của CLB là khoản lợi nhuận 32,6 triệu bảng ghi nhận sau chiến dịch cắt giảm nhân sự mạnh tay dưới thời Sir Jim Ratcliffe.

Chelsea và hố đen tài chính 355 triệu bảng

Nếu Man United dẫn đầu về chi tiêu thì Chelsea lại chiếm vị trí số một về thua lỗ. Báo cáo của UEFA tiết lộ The Blues đã ghi nhận khoản lỗ trước thuế lên tới 355 triệu bảng trong năm 2025. Đây là mức lỗ hàng năm lớn nhất trong lịch sử bóng đá Anh và cao nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại.

Chelsea thua lỗ nặng khi vắng mặt tại Champions League mùa trước.

Nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa tài chính này là việc Chelsea vắng mặt tại Champions League mùa trước (chỉ tham dự Conference League). Sự vắng bóng tại đấu trường danh giá nhất cấp CLB đã khiến doanh thu từ bản quyền truyền hình, tiền thưởng và thương mại của đội chủ sân Stamford Bridge sụt giảm nghiêm trọng.

Sự thống trị tuyệt đối của Ngoại hạng Anh

Bức tranh tài chính của UEFA cũng làm nổi bật sự áp đảo của các đội bóng Anh. Trong một thập kỷ qua, doanh thu truyền hình của Ngoại hạng Anh tăng tới 1,3 tỷ bảng, gần bằng mức tăng gộp của tất cả các CLB thuộc 53 giải VĐQG khác tại châu Âu cộng lại (1,6 tỷ euro).

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin nhận định: "Sau một thập kỷ biến động, bóng đá châu Âu đã đạt vị thế vững chắc. Doanh thu toàn ngành dự kiến phá vỡ mốc 30 tỷ euro lần đầu tiên trong năm 2025". Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng những con số khổng lồ của Man United hay Chelsea là lời nhắc nhở rằng tiền bạc không phải lúc nào cũng mua được thành công bền vững.