Bão chấn thương càn quét V-League: HLV Kim Sang-sik mất loạt trụ cột trước trận gặp Malaysia HLV Kim Sang-sik đối mặt bài toán nhân sự nan giải khi Thái Sơn, Hiểu Minh và Văn Cường đồng loạt nghỉ dài hạn, trong lúc Công Phượng và Văn Hậu gặp vận đen chấn thương.

Bóng đá Việt Nam đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng ngay trong những ngày đầu năm 2026. Một "cơn bão" chấn thương đã liên tiếp lấy đi những quân bài chiến thuật quan trọng nhất của HLV Kim Sang-sik, ngay trước thềm chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 quan trọng vào tháng 3 tới.

Danh sách bệnh binh nối dài: Những tổn thất không thể bù đắp

Tình hình trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi các chấn thương chủ yếu thuộc nhóm đứt dây chằng – nỗi ám ảnh lớn nhất của cầu thủ chuyên nghiệp. Mở đầu là tin dữ từ trung vệ trẻ Nguyễn Hiểu Minh tại VCK U23 châu Á 2026. Pha va chạm trong trận bán kết với U23 Trung Quốc khiến anh đứt dây chằng gối phải, buộc phải rời xa sân cỏ từ 9 đến 12 tháng.

Thái Sơn là trụ cột của U23 Việt Nam.

Nỗi lo tiếp tục gia tăng khi tiền vệ Nguyễn Thái Sơn của CLB Ninh Bình gục ngã chỉ sau 10 phút góp mặt trong trận đại chiến với Công An Hà Nội tại vòng 12 V-League. Kết quả chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước khiến anh chính thức nói lời chia tay mùa giải 2025/26. Cùng chung số phận là hậu vệ Hồ Văn Cường của Sông Lam Nghệ An, người vừa phải lên bàn mổ sau một chấn thương nghiêm trọng trên sân tập.

Nỗi lo từ các cựu binh và bài toán cho HLV Kim Sang-sik

Bên cạnh những ngôi sao trẻ, các trụ cột giàu kinh nghiệm cũng không thoát khỏi vận đen. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu tiếp tục gặp khó trong nỗ lực tìm lại phong độ khi phải rời sân bằng cáng giữa chừng trong trận đấu của Công An Hà Nội. Tại giải hạng Nhất, Nguyễn Công Phượng cũng gây lo ngại khi tái phát chấn thương chỉ sau ít phút thi đấu cho Trường Tươi Đồng Nai.

Chuỗi sự cố liên tiếp này đang đặt HLV Kim Sang-sik vào thế khó chưa từng thấy. Với trận đấu then chốt gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 đang đến gần, việc mất đi hàng loạt nhân tố chủ chốt ở cả ba tuyến khiến kế hoạch xây dựng bộ khung đội tuyển bị đảo lộn hoàn toàn. Chiến lược gia người Hàn Quốc buộc phải thực hiện những tính toán linh hoạt và tìm kiếm các phương án thay thế xứng đáng để lấp đầy khoảng trống mênh mông mà các trụ cột để lại.