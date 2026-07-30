Báo chí dữ liệu và công nghệ tạo làn gió mới cho chương trình Chính phủ kiến tạo phát triển Chương trình Chính phủ kiến tạo phát triển của Ban Thời sự VTV đổi mới truyền thông chính sách nhờ ứng dụng báo chí dữ liệu và công nghệ đồ họa 3D hiện đại.

Lên sóng từ tháng 6, chương trình "Chính phủ kiến tạo phát triển" do Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện đã mang đến làn gió mới cho dòng báo chí chính luận. Bằng việc kết hợp báo chí dữ liệu, đồ họa tương tác động và kỹ thuật quay phim điện ảnh, chương trình biến các thông tin chính sách vĩ mô thành những câu chuyện trực quan, gần gũi với đời sống người dân và doanh nghiệp.

Báo chí dữ liệu giải bài toán sức hút cho tin tức chính luận

Không chỉ dừng lại ở các số liệu tổng hợp chung chung, ê-kíp sản xuất tập trung bóc tách chi tiết từng lớp vấn đề, từ tỷ trọng cấu phần, nguồn gốc đơn hàng cho đến vướng mắc tại các địa phương. Các chính sách vĩ mô nghìn tỷ đồng được chuyển hóa thành những câu chuyện sát sườn gắn liền với sinh hoạt hằng ngày như mớ rau, con cá hay bát phở.

BTV Huy Hoàng

Bên cạnh việc đưa các con số lên đầu làm cơ sở dữ liệu để bình luận, chương trình còn tận dụng kho tư liệu phong phú của Ban Thời sự và Đài Truyền hình Việt Nam. Những vấn đề thời sự hiện tại được đối chiếu với mốc thời gian 10 năm hay 20 năm trước nhằm giúp khán giả nắm bắt toàn diện bối cảnh hình thành và quá trình thực thi chính sách.

Hậu trường kỳ công đằng sau 15 phút lên sóng

Để tạo nên một số phát sóng thời lượng 15-17 phút, ê-kíp 11 người phải làm việc liên tục trong 5 ngày đêm. Dữ liệu thô được xử lý thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo và lập trình thành các tệp đồ họa động, cho phép biên tập viên tương tác trực tiếp ngay tại trường quay thay vì sử dụng bảng biểu tĩnh.

Chương trình đòi hỏi sự phối hợp chính xác tới từng giây giữa đạo diễn, quay phim, kỹ thuật điều khiển màn hình LED và người dẫn. Việc dựng các đoạn đồ họa 3D đòi hỏi mức độ tỉ mỉ cao khi một phút đồ họa có thể mất tới 6 tiếng để xuất (render). Khâu ghi hình sử dụng gần 20 góc máy khác nhau bằng thiết bị chuẩn 4K kết hợp gimbal Ronin, ghi lại những góc máy xiên và khoảnh khắc hậu trường có chủ đích nhằm tạo không gian đậm chất công nghệ.

Định hình bản sắc đổi mới trong truyền thông chính sách

Quá trình xây dựng format chương trình trải qua nhiều bước thử nghiệm khắt khe, với hơn 200 phương án tên gọi và 9 phiên bản kịch bản trước khi được phê duyệt. Việc kiên trì theo đuổi hướng đi báo chí dữ liệu giúp tạo ra nét riêng biệt cho chương trình trong việc đưa các vấn đề chính sách đến gần hơn với công chúng.

Những phản hồi tích cực từ khán giả đóng vai trò là động lực để ê-kíp tiếp tục hoàn thiện và phát triển. Sự kết hợp giữa tư duy phân tích dựa trên dữ liệu thực tế và ứng dụng công nghệ hiện đại mở ra hướng đi bền vững cho các chương trình chính luận thời đại mới.