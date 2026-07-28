Báo chí Indonesia dự đoán kịch bản tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026 Diễn đàn bóng đá Seasia Goal nhận định vị trí nhất bảng A sẽ là chìa khóa then chốt quyết định ngôi vương ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Indonesia.

Truyền thông khu vực Đông Nam Á, tiêu biểu là diễn đàn bóng đá Seasia Goal có trụ sở tại Indonesia, vừa đưa ra những phân tích cục diện tại ASEAN Cup 2026. Theo nhận định từ giới chuyên môn, cuộc đua giành ngai vàng năm nay gần như sẽ là màn so tài nội bộ giữa hai đại diện xuất sắc nhất bảng A là tuyển Việt Nam và Indonesia, trong đó yếu tố quyết định nằm ở ngôi vị đầu bảng.

Việt Nam được báo chí Đông Nam Á đánh giá cao ở giải lần này. Ảnh: VFF.

Ngôi đầu bảng A: Yếu tố then chốt định hình cục diện

Bước vào lượt trận thứ hai của vòng bảng, cục diện các bảng đấu dần trở nên rõ ràng. Tại bảng A, Việt Nam và Indonesia nổi lên là hai ứng viên sáng giá nhất cho tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, hai suất vào bán kết ở bảng B được dự đoán sẽ thuộc về Thái Lan và Malaysia hoặc Philippines.

Theo phân tích chiến thuật từ Seasia Goal, việc chiếm lĩnh vị trí nhất bảng A có ý nghĩa bản lề, giúp các đội bóng tránh được những cuộc đối đầu bất lợi ở nhánh đấu knock-out và trực tiếp mở ra con đường tiến vào trận chung kết.

Hai kịch bản tiến vào trận tranh cúp vô địch

Seasia Goal đã phác thảo hai kịch bản chính cho hành trình đến ngôi vương của các đội bóng:

Kịch bản 1: Indonesia giành vị trí nhất bảng A, đẩy Việt Nam xuống nhì bảng. Tại bảng B, Thái Lan xếp đầu và Philippines đứng thứ hai. Vào bán kết, Việt Nam vượt qua Thái Lan, còn Indonesia đánh bại Philippines. Trận chung kết diễn ra giữa Indonesia và Việt Nam, với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội bóng xứ vạn đảo.

Indonesia giành vị trí nhất bảng A, đẩy Việt Nam xuống nhì bảng. Tại bảng B, Thái Lan xếp đầu và Philippines đứng thứ hai. Vào bán kết, Việt Nam vượt qua Thái Lan, còn Indonesia đánh bại Philippines. Trận chung kết diễn ra giữa Indonesia và Việt Nam, với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội bóng xứ vạn đảo. Kịch bản 2: Tuyển Việt Nam xuất sắc chiếm ngôi đầu bảng A, Indonesia xếp thứ hai. Ở bảng B, Thái Lan đứng nhất và Malaysia xếp nhì. Tại vòng bán kết, Indonesia bị Thái Lan khuất phục, trong khi Việt Nam đánh bại Malaysia. Tiến vào trận chung kết lượt về, thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt qua Thái Lan để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

So sánh tương quan lực lượng giữa các ứng viên

Đáng chú ý, trong cả hai kịch bản dự phóng, tuyển Việt Nam đều được đánh giá sẽ góp mặt ở trận tranh cúp. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik sở hữu phong độ ổn định cùng lực lượng gần như mạnh nhất tại giải đấu lần này.

Ở chiều ngược lại, Indonesia cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ với dàn nhân sự gồm 14 cầu thủ con lai, đóng góp 7/10 gương mặt có giá trị chuyển nhượng cao nhất giải. Tuy nhiên, không thể coi thường nhà đương kim vô địch Thái Lan. Dù thiếu vắng một số trụ cột quan trọng, đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử với 7 lần đăng quang vẫn là thách thức lớn cho bất kỳ đối thủ nào.

Chủ nhân của chiếc cúp vàng ASEAN Cup 2026 sẽ chính thức lộ diện sau khi trận chung kết lượt về khép lại vào ngày 26/8.