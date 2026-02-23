Báo chí Trung Quốc đề xuất thay đổi luật ngoại binh để chiêu mộ Nguyễn Đình Bắc Trước sự sa sút thảm hại của các câu lạc bộ tại đấu trường châu Á, giới chuyên môn Trung Quốc kêu gọi nới lỏng quy định ngoại binh, lấy Nguyễn Đình Bắc làm hình mẫu mục tiêu.

Thất bại diện rộng của các đại diện bóng đá Trung Quốc tại đấu trường châu lục mùa này đang tạo nên một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận quốc gia tỷ dân. Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng niềm tin ngày càng trầm trọng, giới truyền thông nước này đã đưa ra những đề xuất quyết liệt về việc thay đổi tư duy chuyển nhượng, với trọng tâm là mở cửa cho các ngôi sao khu vực Đông Nam Á, điển hình là tiền đạo Nguyễn Đình Bắc của Việt Nam.

Khủng hoảng niềm tin từ kết quả bết bát tại sân chơi châu lục

Sự bế tắc của nền bóng đá Trung Quốc được minh chứng qua những con số thống kê đầy thất vọng. Tại hai giải đấu danh giá nhất là AFC Champions League Elite và ACL Two, cả bốn đại diện ưu tú nhất bao gồm Chengdu Rongcheng, Shanghai Shenhua, Shanghai Port và Beijing Guoan đều phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Đáng chú ý, các đội bóng này hiện đang nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng khu vực Đông Á.

Với vỏn vẹn 7,383 điểm tích lũy, Trung Quốc hiện đứng thứ 9 tại khu vực, xếp sau cả những nền bóng đá đang lên như Việt Nam, Indonesia và Thái Lan, chỉ đứng trên Campuchia. Đây được xem là một bước lùi lớn đối với quốc gia từng giữ vị thế cường quốc bóng đá tại châu Á.

Dư luận Trung Quốc đòi đổi luật để các CLB nước nhà chiêu mộ tài năng như Đình Bắc.

Áp lực thay đổi quy định về ngoại binh tại Chinese Super League

Trước thực trạng này, nhà báo Lao Qiu cùng các chuyên trang thể thao hàng đầu như Sport Sina và Sohu đã đồng loạt lên tiếng phản đối quy định giới hạn 5 ngoại binh tại Chinese Super League (CSL). Các chuyên gia cho rằng đây chính là "chiếc vòng kim cô" kìm hãm khả năng cạnh tranh của các câu lạc bộ khi bước ra đấu trường quốc tế, nơi vốn không giới hạn số lượng cầu thủ ngoại.

Trong khi giải J-League của Nhật Bản cho phép đăng ký 8 ngoại binh và Saudi Pro League của Saudi Arabia lên tới 10 người, sự bảo thủ của CSL khiến các đội bóng hụt hơi về lực lượng. Giải pháp được đưa ra là khôi phục lại suất "ngoại binh châu Á" – một quy định từng bị xóa bỏ vào năm 2020.

Nguyễn Đình Bắc và chiến lược chuyển nhượng mới

Đáng chú ý, Sport Sina đã lấy hình ảnh tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc làm biểu tượng cho làn sóng thay đổi này. Truyền thông đại lục nhận định rằng thay vì dồn ngân sách khổng lồ cho những ngôi sao Nam Mỹ hoặc châu Âu đã qua thời kỳ đỉnh cao, các đội bóng CSL nên tập trung vào những tài năng trẻ giàu khát khao từ khu vực lân cận.

Nguyễn Đình Bắc được đánh giá cao nhờ sự tiến bộ vượt bậc về trình độ chuyên môn và sự tương đồng về văn hóa, giúp dễ dàng thích nghi với môi trường thi đấu tại Trung Quốc. Việc dư luận nước này "gọi tên" Đình Bắc không chỉ là sự thừa nhận năng lực cá nhân của tiền đạo sinh năm 2004, mà còn cho thấy một bước ngoặt quan trọng trong tư duy làm bóng đá của quốc gia tỷ dân.

Nếu các quy định về ngoại binh thực sự được nới lỏng, kịch bản những ngôi sao Việt Nam sang chinh chiến tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc sẽ trở nên khả thi hơn bao giờ hết. Đây có thể là điểm khởi đầu cho một cuộc đại tu toàn diện tại Chinese Super League nhằm tìm lại vị thế vốn có trên bản đồ bóng đá châu Á.