Bão giá linh kiện: Apple tăng giá Mac, iPad tân trang và kịch bản cho iPhone 17 Apple tăng mạnh giá Mac và iPad tân trang do khủng hoảng chip nhớ toàn cầu. Cơn sốt hạ tầng AI khiến linh kiện khan hiếm, đẩy iPhone 17 vào nguy cơ tăng giá sớm.

Apple vừa thực hiện đợt điều chỉnh giá quy mô lớn đối với các dòng máy tính Mac và iPad tân trang (refurbished), với mức tăng trung bình từ 160 USD đến 180 USD. Đáng chú ý, phân khúc máy tính cao cấp ghi nhận mức nhảy vọt lên tới gần 600 USD, phản ánh trực tiếp áp lực từ cuộc khủng hoảng chip nhớ và ổ lưu trữ SSD trên toàn cầu do cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI).

Biến động giá mạnh tại phân khúc thiết bị tân trang

Quyết định nâng giá được Apple áp dụng đồng bộ trên hệ thống cửa hàng trực tuyến dành cho hàng tân trang. Theo ghi nhận, dòng máy tính Mac chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với mức tăng trung bình khoảng 204 USD ở phân khúc phổ thông và lên tới 330 USD ở nhóm cao cấp.

Cụ thể, mẫu MacBook Pro 14 inch trang bị chip M4 Pro đã tăng từ 1.699 USD lên 1.779 USD. Những phiên bản sử dụng màn hình cấu trúc nano hoặc cấu hình chip M2 Max thậm chí ghi nhận mức tăng gây sốc. Điển hình là mẫu MacBook Pro 14 inch chạy chip M2 Max vọt từ 4.249 USD lên 4.839 USD (tăng 590 USD).

Ảnh minh họa.

Đối với dòng máy tính bảng, mức điều chỉnh dao động phổ biến từ 120 USD đến 150 USD. Các mẫu iPad thế hệ 10 và iPad mini 6 đều ghi nhận mức tăng từ 70-80 USD tùy phiên bản dung lượng. Dưới đây là bảng thống kê một số thay đổi giá tiêu biểu:

Sản phẩm (Tân trang) Giá cũ (USD) Giá mới (USD) Mức tăng (USD) MacBook Pro 14 (M4 Pro) 1.699 1.779 80 MacBook Pro 16 (M4 Pro, nano) 2.249 2.339 90 MacBook Pro 14 (M2 Max) 4.249 4.839 590 iPad thế hệ 10 (256GB) 339 409 70 iPad mini 6 379 459 80

Nguyên nhân từ cuộc khủng hoảng linh kiện AI

Giới phân tích nhận định việc điều chỉnh giá hàng tân trang là bước đi nhằm đồng bộ hóa cấu trúc giá mới của Apple. Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI, khiến nhu cầu về chip nhớ và ổ lưu trữ tăng đột biến, gây thắt chặt nguồn cung trên toàn bộ ngành bán dẫn.

Dù các thiết bị tân trang có thể sử dụng linh kiện thu mua từ trước đợt bão giá, nhưng Apple buộc phải tăng giá để duy trì tỷ lệ chiết khấu tương ứng với hàng mới. Điều này giúp hãng bảo vệ biên lợi nhuận trước chi phí đầu vào đang leo thang không ngừng.

iPhone 17 đối mặt nguy cơ tăng giá sớm

Không chỉ dừng lại ở dòng Mac và iPad, các chuyên gia dự báo iPhone 17 có thể sẽ thiết lập mặt bằng giá mới ngay trong tháng này. CEO Tim Cook đã thẳng thắn thừa nhận Apple không còn khả năng tự gánh chịu chi phí linh kiện gia tăng. Ông ví tình trạng khan hiếm linh kiện hiện nay như một "trận lũ trăm năm có một" trong suốt 40 năm sự nghiệp.

Sự thiếu hụt trầm trọng nguồn cung chip nhớ do hạ tầng AI đã buộc nhiều đối thủ như Samsung, Dell và Sony phải nâng giá sản phẩm. Với Apple, đợt điều chỉnh giá iPhone tiếp theo được dự báo sẽ diễn ra sớm thay vì chờ đến kỳ ra mắt truyền thống vào mùa thu, nhằm ổn định tài chính trước khi dòng iPhone 18 Pro xuất hiện vào năm sau.