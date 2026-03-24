Báo giới Malaysia bàng hoàng khi đội nhà rơi tự do 14 bậc trên bảng xếp hạng FIFA Việc bị tước bỏ kết quả hàng loạt trận đấu khiến 'Hổ Malaya' tụt xuống vị trí 135 thế giới, tạo áp lực cực lớn trước thềm cuộc đối đầu sinh tử với tuyển Việt Nam.

Truyền thông Malaysia đang trải qua một cú sốc lớn khi chứng kiến đội tuyển quốc gia rơi tự do trên bảng xếp hạng FIFA. Từ vị trí 121 quen thuộc, "Hổ Malaya" đã rớt thẳng 14 bậc xuống hạng 135 thế giới sau hàng loạt án phạt nghiêm khắc từ các cơ quan quản lý bóng đá quốc tế.

Malaysia sa sút thảm hại.

Án phạt nặng nề từ FIFA và AFC

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cơn địa chấn này bắt nguồn từ việc Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) trừ điểm đội nhà do sai phạm trong việc sử dụng nhân sự. Cụ thể, những nỗ lực của Malaysia trong hai trận thuộc vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào năm ngoái đều bị tuyên bố vô hiệu.

Đáng chú ý, hai chiến thắng quan trọng với tỷ số 2-0 trước Nepal và 4-0 trước tuyển Việt Nam đã hoàn toàn bị hủy bỏ. Thay vào đó, Malaysia bị phán quyết xử thua 0-3 đầy cay đắng trong cả hai trận đấu này, dẫn đến việc tổn thất nghiêm trọng về điểm số tích lũy trên hệ thống xếp hạng toàn cầu.

Hệ lụy từ các trận giao hữu và phản ứng của truyền thông

Bên cạnh các giải đấu chính thức, danh sách các trận giao hữu trong dịp FIFA Days cũng chịu chung số phận. Theo tờ The Star, hàng loạt kết quả tích cực đã bị tước bỏ, bao gồm trận hòa 1-1 trước Cape Verde, chiến thắng 2-1 trước Singapore và trận thắng 1-0 trước Palestine.

Phản ứng trước thông tin này, trang thể thao Arena Astro chua chát thừa nhận đội nhà hiện chỉ còn giữ lại vỏn vẹn 1.095,9 điểm. Việc rớt xuống vị trí 135 thế giới được xem là một trong những bước lùi lớn nhất của bóng đá xứ tháp đôi trong những năm gần đây, gây ra làn sóng thất vọng lớn trong dư luận nước này.

Áp lực trước cuộc tái đấu tại Thiên Trường

Chặng đường phía trước của thầy trò đội tuyển Malaysia được dự báo sẽ còn nhiều thử thách cam go. Vào ngày 31 tháng 3 tới, họ sẽ có chuyến làm khách dự báo đầy "giông bão" trên sân Thiên Trường để tái đấu với đội tuyển Việt Nam. Đây là trận cầu có ý nghĩa sống còn đối với vị thế của Malaysia tại khu vực.

Nhằm né tránh áp lực khổng lồ từ dư luận quê nhà, toàn đội đã quyết định chọn Bangkok (Thái Lan) làm nơi đóng quân tập luyện kín. Các chuyên gia nhận định, nếu tiếp tục nhận thất bại trong trận đấu sắp tới, nguy cơ tụt hạng sâu hơn nữa trên bản đồ bóng đá thế giới là điều hoàn toàn có thể xảy ra với đại diện bóng đá Malaysia.