Báo Hàn kinh ngạc trước sức mạnh hủy diệt 7-0 của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste cùng chuỗi 19 trận bất bại giúp tuyển Việt Nam và HLV Kim Sang Sik nhận cơn mưa lời khen từ truyền thông Hàn Quốc.

Chiến thắng thuyết phục 7-0 trước Timor Leste trong trận ra quân tại ASEAN Cup 2026 đã tạo nên làn sóng chú ý lớn từ truyền thông quốc tế, đặc biệt là các tờ báo thể thao Hàn Quốc. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện sự vượt trội về mặt thế trận và duy trì chuỗi phong độ đầy ấn tượng.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao sau màn trình diễn trước Timor Leste. (Ảnh: VFF)

Sức mạnh áp đảo và màn trình diễn chói sáng của Đình Bắc

Thầy trò HLV Kim Sang Sik nhanh chóng làm chủ cuộc chơi bằng lối đá áp đảo ngay từ những phút đầu tiên. Đội tuyển Việt Nam tạo nên cơn mưa bàn thắng khi ghi tới 5 bàn ngay trong hiệp một, trước khi ghi thêm 2 bàn ở hiệp hai để khép lại trận đấu với thắng lợi tưng bừng 7-0. Nhân tố thi đấu nổi bật nhất trên hàng công là tiền đạo Đình Bắc với một cú hat-trick xuất sắc.

Truyền thông Hàn Quốc nức nở khen ngợi HLV Kim Sang Sik

Các trang tin lớn tại xứ sở kim chi đồng loạt dành nhiều lời khen ngợi cho vị thuyền trưởng đồng hương. Tờ News1 nhận định đội tuyển Việt Nam đã khẳng định tiềm lực của một ứng cử viên hàng đầu và sẵn sàng hướng tới chức vô địch thứ hai liên tiếp tại giải đấu khu vực.

Bên cạnh đó, trang Daum đặc biệt chú ý tới kỷ lục ấn tượng của HLV Kim Sang Sik. Kể từ khi đảm nhận vị trí HLV trưởng vào năm 2024, ông đã giúp tuyển Việt Nam duy trì chuỗi 19 trận bất bại liên tiếp (gồm 17 chiến thắng và 2 trận hòa). Chiến lược gia người Hàn Quốc không chỉ đưa đội bóng vô địch ASEAN Cup 2024, giành vé dự Asian Cup 2027 mà còn đang tạo dựng một tập thể có tính ổn định cao.

Hướng tới trận đấu tiếp theo tại sân nhà Mỹ Đình

Sau trận khởi đầu thuận lợi, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để chuẩn bị cho lượt trận thứ hai bảng đấu. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang Sik là đội tuyển Singapore, trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/7.