Báo Hàn Quốc cảnh giác U17 Việt Nam tại bảng B giải châu Á 2026 Với việc World Cup U17 mở rộng quy mô, truyền thông Hàn Quốc đánh giá U17 Việt Nam là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua giành vé tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Kết quả bốc thăm vòng chung kết U17 châu Á 2026 đã đưa U17 Việt Nam vào một hành trình đầy thử thách nhưng cũng mở ra cơ hội lịch sử. Nằm tại bảng B cùng U17 Hàn Quốc, U17 Yemen và U17 UAE, đội tuyển trẻ Việt Nam đứng trước ngưỡng cửa lần đầu tiên bước ra sân chơi thế giới nhờ thay đổi mang tính bước ngoặt trong quy chế giải đấu.

Cơ hội lịch sử và tấm vé dự World Cup U17

Khác với các kỳ đại hội trước, giải U17 châu Á 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi có tới 8 trong tổng số 16 đội tham dự sẽ giành quyền góp mặt tại World Cup U17 vào tháng 11. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần vượt qua vòng bảng và nằm trong nhóm hai đội dẫn đầu, U17 Việt Nam sẽ chính thức sở hữu tấm vé lịch sử.

Sự thay đổi này khiến mọi trận đấu tại vòng bảng đều mang tính chất như một trận chung kết. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, giấc mơ World Cup có thể tan biến, nhưng ngược lại, cánh cửa vinh quang cũng đang rộng mở hơn bao giờ hết cho bóng đá trẻ Việt Nam.

Sự thận trọng của truyền thông xứ kim chi

Ngay sau khi kết quả bốc thăm được công bố, truyền thông Hàn Quốc đã bày tỏ sự e dè trước sức mạnh của các đối thủ cùng bảng, đặc biệt là Việt Nam. Tờ News Nate bình luận rằng U17 Việt Nam là một "đối thủ đáng gờm" mà thầy trò HLV Kim Hyun Jun không thể xem thường.

Báo Hàn thận trọng với U17 Việt Nam.

Mặc dù lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Hàn Quốc với 3 chiến thắng và 2 trận hòa, nhưng tờ báo này đã nhắc lại "nỗi đau" gần đây để cảnh báo đội nhà. Cụ thể, việc U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Hàn Quốc tại giải châu lục là minh chứng rõ nét nhất cho sự tiến bộ vượt bậc của công tác đào tạo trẻ tại Việt Nam trong những năm qua.

Tham vọng của U17 Hàn Quốc và thách thức từ các đối thủ

Về phía U17 Hàn Quốc, mục tiêu của họ không chỉ dừng lại ở việc giành vé dự World Cup. HLV Kim Hyun Jun cùng các học trò đang hướng tới chức vô địch châu Á lần thứ ba trong lịch sử, sau các danh hiệu vào năm 1986 và 2002. Suốt 24 năm qua, bóng đá trẻ xứ kim chi vẫn luôn lỡ hẹn với ngôi vương lục địa.

Bên cạnh Việt Nam, bảng B còn có sự góp mặt của những đối thủ khó lường khác. U17 Yemen, đội bóng từng lọt vào tứ kết năm 2023, sở hữu lối chơi kỹ thuật và giàu thể lực. Trong khi đó, U17 UAE cũng đánh dấu sự trở lại vòng chung kết sau một thập kỷ vắng bóng với quyết tâm cao độ.

Thống kê và lịch trình thi đấu

Tờ MT của Hàn Quốc nhấn mạnh rằng do World Cup U17 mở rộng quy mô lên 48 đội, cơ hội đi tiếp của các đội bóng là rất lớn. Tuy nhiên, áp lực về mặt thành tích vẫn đè nặng lên các cầu thủ trẻ. Vòng chung kết U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 5 đến 22/5 tới.

Sự thận trọng của báo chí Hàn Quốc trước U17 Việt Nam cho thấy vị thế của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục đã được nâng cao đáng kể. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội tại bảng B hứa hẹn sẽ là tâm điểm chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ trong khu vực.