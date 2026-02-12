Báo Hàn Quốc dè chừng U17 Việt Nam trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2026 Truyền thông xứ Kim chi đánh giá U17 Việt Nam là ẩn số đáng gờm tại bảng C VCK U17 châu Á 2026, nơi 8 đội xuất sắc nhất sẽ giành quyền tham dự World Cup trẻ.

VCK U17 châu Á 2026 không chỉ là sân chơi tìm kiếm nhà vô địch châu lục mà còn là cánh cửa trực tiếp dẫn đến World Cup. Với thể thức mới, 8 đội bóng lọt vào tứ kết tại giải đấu tổ chức ở Saudi Arabia sẽ chính thức sở hữu tấm vé tham dự đấu trường thế giới. Trong bối cảnh đó, truyền thông Hàn Quốc đã bày tỏ sự thận trọng đặc biệt trước sức mạnh tiềm ẩn của U17 Việt Nam tại bảng C.

Sự thận trọng của truyền thông xứ Kim chi

Tờ Daily Star (Hàn Quốc) vừa có bài phân tích chi tiết về cục diện bảng đấu, trong đó nhấn mạnh U17 Việt Nam là một trong những đối thủ hàng đầu có khả năng cạnh tranh trực tiếp. Dù bóng đá trẻ Việt Nam từng trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng sự trỗi dậy của các lứa cầu thủ mới đang khiến các đối thủ trong khu vực phải dè chừng.

U17 Việt Nam vào bảng đấu khó chịu tại VCK U17 châu Á 2026. Ảnh: VFF.

Mục tiêu của U17 Hàn Quốc dưới thời HLV Kim Hyun-jun là chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài 24 năm, kể từ lần cuối đăng quang vào năm 2002. Tuy nhiên, để hiện thực hóa tham vọng vô địch, trước hết họ phải vượt qua bài toán mang tên Việt Nam, Yemen và UAE tại vòng bảng.

Phân tích tương quan lực lượng và số liệu lịch sử

Dù đánh giá cao sự tiến bộ của Việt Nam, báo chí Hàn Quốc cũng đưa ra những thống kê để củng cố sự tự tin cho đội nhà. Cụ thể, trong 3 lần tham dự VCK gần nhất, U17 Việt Nam đều dừng bước ngay từ vòng bảng. Thành tích tốt nhất gần đây của bóng đá trẻ Việt Nam là lọt vào tứ kết vào năm 2016.

Về lịch sử đối đầu ở cấp độ U17, cán cân đang nghiêng về phía đội bóng xứ Kim chi:

Hàn Quốc thắng: 3 trận

3 trận Hòa: 2 trận

2 trận Việt Nam thắng: 0 trận

Tuy nhiên, các chuyên gia bóng đá Hàn Quốc vẫn cảnh báo rằng những số liệu quá khứ không phản ánh hết thực tế hiện tại. U17 Việt Nam được xem là một "ẩn số" với lối chơi kỷ luật và khả năng gây đột biến cao trong những trận cầu sinh tử.

Cục diện bảng C và cơ hội cho U17 Việt Nam

Bên cạnh Việt Nam, hai đối thủ còn lại là Yemen và UAE cũng được dự báo sẽ tạo ra nhiều khó khăn. Yemen vốn có duyên nợ với Hàn Quốc từ trận chung kết năm 2002, trong khi UAE sở hữu nền tảng thể lực và kỹ thuật đáng nể. Điều này biến bảng C trở thành một trong những bảng đấu khó đoán định nhất giải.

Để giành vé vào tứ kết (đồng nghĩa với suất dự World Cup), U17 Việt Nam cần chắt chiu từng điểm số trong các cuộc đối đầu trực tiếp. Nếu duy trì được sự lỳ lợm và tuân thủ chặt chẽ chiến thuật, khả năng thầy trò HLV Kim Hyun-jun phải đối mặt với một cú sốc từ đại diện Đông Nam Á là hoàn toàn có thể xảy ra. Cuộc đua tại Saudi Arabia hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao và đầy kịch tính của bóng đá trẻ châu lục.