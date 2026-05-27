Báo Indonesia cảnh báo ĐT Việt Nam khó bảo vệ ngôi vương AFF Cup vì phong độ của Xuân Son Sự sa sút của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son sau chấn thương đang khiến giới truyền thông khu vực hoài nghi về khả năng bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á. Mối lo ngại lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở các đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà còn đến từ sự suy giảm phong độ của nhân tố chủ chốt trên hàng công: tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son.

Sự sa sút của "cỗ máy ghi bàn" tại giải quốc nội

Nguyễn Xuân Son từng là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ tại V-League, nhưng hiện thực hiện tại lại hoàn toàn trái ngược. Kể từ sau chấn thương gãy chân nghiêm trọng tại AFF Cup 2024, ngôi sao gốc Brazil vẫn chưa thể tìm lại bản năng sát thủ vốn có trong màu áo Nam Định.

Xuân Son không có phong độ tốt trong màu áo Nam Định. Ảnh: CLB Nam Định

Việc thiếu vắng sự nhạy bén của chân sút chủ lực không chỉ ảnh hưởng đến tham vọng của đội bóng thành Nam mà còn dấy lên hồi chuông báo động cho đội tuyển quốc gia. Truyền thông khu vực, đặc biệt là Indonesia, đang theo dõi rất sát sao diễn biến này như một tín hiệu có lợi cho các đối thủ trong bảng đấu.

Cảnh báo từ truyền thông Indonesia

Tờ Bola Sport của Indonesia nhận định rằng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ phải đối mặt với áp lực khổng lồ khi bước vào AFF Cup 2026. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8 tới, nơi Việt Nam nằm chung bảng với Indonesia, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste.

Phân tích về tình hình lực lượng của Việt Nam, Bola Sport viết: "Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son hiện không có phong độ tốt, đội tuyển Việt Nam sẽ lo lắng vì thiếu lựa chọn thay thế trước thềm AFF Cup. Kể từ khi gãy chân tại AFF Cup 2024 rồi trở lại sân cỏ, Xuân Son chưa lấy lại sự sắc bén như trước".

Truyền thông nước bạn cũng đặt ra câu hỏi hóc búa về việc liệu các tiền đạo nội có đủ khả năng lấp đầy khoảng trống mà Xuân Son để lại nếu anh không đạt trạng thái thể lực và cảm giác bóng tốt nhất. Đây là vấn đề nan giải khi hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang Sik vốn đang được xây dựng xoay quanh một trung phong có khả năng tì đè và dứt điểm đa dạng như Son.

Nghịch lý của xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch

Bên cạnh vấn đề phong độ nhất thời, một thực trạng đáng lo ngại khác cũng được chỉ ra là xu hướng sử dụng cầu thủ nhập tịch tại Đông Nam Á. Theo quy định từ FIFA, các ngoại binh phải có ít nhất 5 năm sinh sống liên tục tại quốc gia sở tại mới đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.

Hệ lụy của quy định này là khi đủ điều kiện cống hiến, phần lớn các cầu thủ gốc ngoại đã bước qua thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Ở tuổi không còn trẻ, khả năng hồi phục sau các chấn thương nặng như gãy chân trở nên chậm chạp hơn, đồng thời thể lực cũng suy giảm đáng kể.

Áp lực bảo vệ ngôi vương AFF Cup đang đè nặng lên vai HLV Kim Sang Sik. Nếu không sớm tìm ra phương án dự phòng hiệu quả cho Nguyễn Xuân Son hoặc kích hoạt lại bản năng ghi bàn của tiền đạo này, hành trình giữ vững vị thế số một khu vực của đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ đầy rẫy chông gai.