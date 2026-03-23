Báo Indonesia cảnh báo sức mạnh chiều sâu của tuyển Việt Nam trước ngày tái đấu Malaysia Tờ Superball nhận định tuyển Việt Nam sở hữu đội hình cực mạnh với dàn sao nhập tịch và sự trở lại của Đoàn Văn Hậu, đủ sức áp đảo Malaysia tại Thiên Trường.

Truyền thông khu vực, đặc biệt là báo chí Indonesia, đang dành sự quan tâm sát sao đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho trận giao hữu quốc tế gặp Malaysia vào ngày 31/3/2026. Với những chuyển động tích cực về mặt nhân sự dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, đội bóng hình chữ S được dự báo sẽ tạo nên một màn trình diễn áp đảo trên sân vận động Thiên Trường.

Đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ khuất phục Malaysia ở lần tái đấu.

Sức mạnh từ làn gió mới và sự trở lại của các trụ cột

Tờ Superball của Indonesia nhận định rằng đội tuyển Việt Nam hiện tại đang sở hữu một tập thể có chiều sâu đáng gờm. Điểm nhấn lớn nhất trong đợt tập trung này chính là sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch và Việt kiều chất lượng cao. Những cái tên như tiền đạo Nguyễn Xuân Son, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên và hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh được kỳ vọng sẽ mang lại đột biến trong lối chơi, giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự Việt Nam đón nhận tin vui với sự trở lại của hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu sau hơn 2 năm vắng bóng vì chấn thương. Sự hiện diện của anh, kết hợp cùng dàn cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh và bộ đôi thủ thành Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, giúp hệ thống phòng ngự của đội nhà trở nên vững chãi hơn bao giờ hết.

"Của để dành" và chiều sâu đội hình ấn tượng

Đáng chú ý, phân tích từ báo giới Indonesia chỉ ra rằng đây vẫn chưa phải là phiên bản mạnh nhất của tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn đang nắm trong tay những quân bài chiến lược chưa được tung ra trong đợt này. Cụ thể, tờ Superball bình luận: "Huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn chưa có sự phục vụ của nhiều cầu thủ chủ chốt khác, như trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, các tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Tiến Linh".

Việc những ngôi sao này vắng mặt do chấn thương hoặc đang trong quá trình lấy lại phong độ cao nhất vô tình cho thấy nguồn tài nguyên cầu thủ dồi dào của bóng đá Việt Nam. Những gương mặt trẻ như Trần Trung Kiên hay Cao Văn Bình luôn sẵn sàng đóng vai trò dự phòng chiến lược, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh ở mọi vị trí trên sân.

Mục tiêu lớn trong năm 2026

Dù đã chắc suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027, nhưng cách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Malaysia cho thấy tham vọng lớn của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Việc triệu tập đầy đủ các ngôi sao tinh túy nhất không chỉ nhằm mục tiêu chiến thắng tại Thiên Trường mà còn là bước chạy đà quan trọng cho các giải đấu trọng điểm như AFF Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.

Với sự dồi dào về nhân sự và sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đội tuyển Việt Nam đang gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á về sự trở lại của một thế lực thực thụ.