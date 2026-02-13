Báo Indonesia chỉ trích AFC vì nhắc tên Việt Nam trong bê bối nhập tịch của Malaysia Tờ Superball nhận định AFC đang cố tình làm lệch hướng dư luận khi lôi kéo Việt Nam vào vụ bê bối cầu thủ nhập tịch của Malaysia thay vì tập trung vào sai phạm hồ sơ.

Truyền thông Indonesia mới đây đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) liên quan đến cách xử lý vụ bê bối cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia. Tờ Superball nhận định rằng việc AFC nhắc đến Việt Nam trong quá trình điều tra là một động thái nhằm làm lệch hướng dư luận khỏi bản chất thực sự của sự việc.

Đang có những ý kiến cho rằng Malaysia được AFC thiên vị.

Nguồn cơn tranh cãi từ phát biểu của lãnh đạo AFC

Mọi chuyện bắt nguồn từ những tiết lộ của Tổng thư ký AFC Windsor John liên quan đến cuộc điều tra của FIFA nhắm vào 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Theo ông Windsor John, cuộc điều tra này được kích hoạt ngay sau trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup.

Đáng chú ý, vị lãnh đạo AFC đã nhấn mạnh chi tiết về việc có khiếu nại từ phía Việt Nam tại thời điểm sự việc được khởi động. Điều này ngay lập tức tạo ra một làn sóng phản ứng trái chiều trong khu vực, đặc biệt là tại Indonesia – quốc gia vốn theo dõi sát sao các biến động pháp lý của bóng đá Đông Nam Á.

Phản ứng gay gắt từ truyền thông Indonesia

Tờ Superball khẳng định việc AFC nhấn mạnh vai trò của Việt Nam đã vô tình đẩy dư luận Malaysia vào thế công kích đội tuyển Việt Nam, thay vì nhìn nhận thẳng thắn những lỗ hổng trong quy trình xác minh hồ sơ của chính mình. Theo tờ báo này, nếu hồ sơ cầu thủ của Malaysia thực sự hợp lệ, FIFA đã không phải tiến hành điều tra ngay từ đầu.

Cụ thể, thẩm quyền kiểm tra tư cách cầu thủ hoàn toàn thuộc về FIFA và cơ quan này hành động dựa trên các quy định pháp lý, không phụ thuộc vào phản ứng từ đội thua cuộc. Việc đổ lỗi cho bên phát giác không chỉ làm lu mờ bản chất sai phạm mà còn cho thấy sự thiếu minh bạch trong quản lý bóng đá khu vực.

Hệ lụy và sự can thiệp của Tòa án Trọng tài Thể thao

Hiện tại, vụ việc đã được chuyển lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để chờ phán quyết cuối cùng. Các chuyên gia nhận định đây là bước đi cần thiết để đảm bảo tính công bằng, tránh những tiền lệ xấu trong việc nhập tịch cầu thủ bằng cách "đốt cháy giai đoạn" để đạt được thành tích ngắn hạn.

Tờ Superball kết luận, thay vì tranh cãi về việc bên nào đã làm lộ bê bối, các tổ chức bóng đá cần tập trung vào việc xây dựng một quy trình minh bạch. Việc AFC đưa tên Việt Nam vào câu chuyện chỉ khiến hình ảnh bóng đá châu Á trở nên tiêu cực hơn và gây chia rẽ không đáng có giữa các liên đoàn thành viên.