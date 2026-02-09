Báo Indonesia đánh giá Rahni Moreau Nguyễn là tài năng 100 năm có một của bóng đá Việt Nam Tiền vệ 18 tuổi Rahni Moreau Nguyễn đang gây sốt khi thử việc tại Thể Công Viettel, nhận đánh giá cao từ truyền thông Indonesia nhờ tư duy chơi bóng hiện đại từ Pháp.

Sự xuất hiện của Rahni Moreau Nguyễn, tiền vệ Việt kiều Pháp, đang tạo nên làn sóng quan tâm lớn trong khu vực Đông Nam Á. Tài năng trẻ 18 tuổi này không chỉ gây chú ý với người hâm mộ trong nước mà còn khiến truyền thông Indonesia kinh ngạc, coi đây là lời đáp trả mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam trước xu hướng nhập tịch cầu thủ hiện nay.

Lời khen ngợi từ báo chí xứ vạn đảo

Tờ Superball của Indonesia vừa dành những nhận xét đặc biệt cho Rahni Moreau Nguyễn. Dẫn lời các chuyên gia, tờ báo này mô tả tiền vệ sinh năm 2006 là "một tài năng hiếm có, sở hữu dòng máu đặc biệt và chỉ xuất hiện một lần trong 100 năm". Sự trỗi dậy của một cầu thủ gốc Âu như Rahni được xem là tín hiệu khiến các đối thủ trong khu vực phải dè chừng.

Rahni Moreau Nguyễn hứa hẹn có cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam.

Truyền thông Indonesia nhận định rằng Việt Nam đang sở hữu một "quân bài chiến lược" có khả năng thay đổi hoàn toàn diện mạo hàng tiền vệ trong tương lai gần. Tờ Superball viết thêm: "Nếu cầu thủ này thực sự tài giỏi như mô tả, Việt Nam chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Sẽ rất thú vị để xem liệu họ có trao cơ hội cho chàng trai chưa đầy 20 tuổi này ở cấp độ đội tuyển hay không".

Nền tảng đào tạo tại Pháp và lối chơi hiện đại

Rahni Moreau Nguyễn trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng Bordeaux của Pháp. Với thể hình lý tưởng và tư duy chơi bóng hiện đại, anh được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán thiếu hụt nhân sự ở vị trí tiền vệ trung tâm cho bóng đá Việt Nam. Giới chuyên môn đánh giá Rahni là mẫu cầu thủ hội tụ đủ sự mạnh mẽ trong tranh chấp nhưng lại vô cùng điềm tĩnh khi kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Bước đệm Thể Công Viettel và mục tiêu Đội tuyển Quốc gia

Hiện tại, tiền vệ 18 tuổi đang trong quá trình thử việc tại CLB Thể Công Viettel. Đây được xem là bước đi chiến lược để Rahni làm quen với môi trường bóng đá nội địa trước khi hướng tới các mục tiêu lớn hơn tại cấp độ đội tuyển. Việc một cầu thủ trẻ từ Pháp muốn cống hiến cho quê hương được xem là tín hiệu tích cực cho quá trình chuyển giao thế hệ của bóng đá Việt Nam.

Nếu thể hiện tốt tại Thể Công Viettel, cánh cửa góp mặt trong các lứa trẻ như U20 hay U23 Việt Nam sẽ rộng mở, tạo tiền đề để Rahni Moreau Nguyễn trở thành trụ cột của ĐTQG trong tương lai.