Báo Indonesia dự báo Tiến Linh có thể lỡ hẹn AFF Cup 2026 do phong độ sa sút Phong độ ghi bàn thấp tại V-League cùng sự xuất hiện của các chân sút nhập tịch như Nguyễn Tài Lộc đang đẩy vị trí của Nguyễn Tiến Linh tại ĐTQG vào thế báo động.

Tương lai của Nguyễn Tiến Linh tại đội tuyển Việt Nam đang trở thành tâm điểm bàn tán của truyền thông khu vực. Tờ Bola Sport (Indonesia) mới đây đã đưa ra những phân tích sâu sắc về khả năng chân sút chủ lực một thời này có thể bị gạch tên khỏi chiến dịch AFF Cup 2026 do đánh mất bản năng săn bàn và chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt.

Tiến Linh đang đứng trước nguy cơ không được gọi lên ĐTQG.

Cơn hạn hán bàn thắng kéo dài

Từng là chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam và cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu Vua phá lưới mùa trước với 13 bàn thắng, nhưng phong độ hiện tại của Tiến Linh đang đi xuống theo đồ thị hình sin. Theo thống kê, tiền đạo đang khoác áo CLB Công an TP.HCM mới chỉ ghi được 4 bàn thắng tại V-League 2025-2026.

Đáng chú ý hơn, có tới 3 pha lập công trong số đó đã diễn ra từ giai đoạn tháng 8 và tháng 9 năm ngoái. Trước khi tìm thấy mành lưới Sông Lam Nghệ An vào ngày 10/5 vừa qua, chân sút sinh năm 1997 đã phải trải qua một chuỗi trận dài bế tắc. Sự sa sút này khiến truyền thông Indonesia tin rằng "chiếc oanh tạc cơ" của đội tuyển Việt Nam đang dần đánh mất vị thế không thể thay thế.

Sức ép từ làn sóng tiền đạo nhập tịch

Bên cạnh phong độ cá nhân, thách thức lớn nhất đối với Tiến Linh hiện nay chính là sự xuất hiện của những nhân tố nhập tịch chất lượng cao. Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa thay đổi cấu trúc hàng công với những cái tên sở hữu thể chất và kỹ thuật vượt trội.

Nguyễn Xuân Son: Dù vừa trải qua chấn thương tại AFF Cup 2024, Vua phá lưới AFF Cup gần nhất vẫn là lựa chọn ưu tiên nhờ khả năng độc lập tác chiến.

Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno): Tiền đạo vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch này đang khao khát cống hiến và sở hữu lối chơi sáng tạo, có thể thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Đỗ Hoàng Hên: Duy trì hiệu suất ổn định và sự càn lướt mạnh mẽ trong màu áo CLB.

Tín hiệu cảnh báo cho chiến dịch AFF Cup 2026

Dẫn chứng về việc đội tuyển Việt Nam vẫn giành chiến thắng trước Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3 vừa qua mà không cần Tiến Linh, tờ Bola Sport cho rằng HLV trưởng đang có nhiều phương án dự phòng hiệu quả hơn. Sự trỗi dậy của các cầu thủ nhập tịch không chỉ đe dọa vị trí của Tiến Linh mà còn là lời cảnh báo cho các ngôi sao nội binh về sự cạnh tranh gắt gao trong tương lai.

Nhìn chung, nếu không nhanh chóng cải thiện hiệu suất ghi bàn trong giai đoạn cuối mùa giải, kịch bản Tiến Linh phải theo dõi AFF Cup 2026 qua màn ảnh nhỏ hoàn toàn có thể xảy ra. Đây sẽ là một mất mát về mặt kinh nghiệm, nhưng có thể là bước ngoặt để đội tuyển Việt Nam làm mới hàng công theo hướng hiện đại và đa dạng hơn.