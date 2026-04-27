Báo Indonesia dự báo U17 Việt Nam rộng cửa giành vé dự World Cup sau chức vô địch khu vực Tờ Super Ball nhận định đoàn quân của HLV Cristiano Roland là ứng viên tiềm năng cho suất tham dự World Cup U17 sau màn trình diễn ấn tượng tại Đông Nam Á.

Sau chức vô địch U17 Đông Nam Á đầy thuyết phục, U17 Việt Nam đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khu vực. Tờ Super Ball của Indonesia mới đây đã đưa ra những phân tích lạc quan về khả năng thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ hiện thực hóa giấc mơ World Cup tại vòng chung kết U17 châu Á sắp tới.

Sức bật từ ngôi vương Đông Nam Á

Tờ Super Ball nhấn mạnh rằng tinh thần của U17 Việt Nam đang ở mức cao nhất sau khi đăng quang tại giải vô địch khu vực. Dù quỹ thời gian chuẩn bị cho chiến dịch châu lục tương đối ngắn, chỉ vỏn vẹn 10 ngày, nhưng sự hưng phấn và tính gắn kết trong lối chơi được xem là vũ khí lợi hại của các cầu thủ trẻ.

Truyền thông khu vực đánh giá cao U17 Việt Nam.

Theo nhận định từ báo giới Indonesia, mục tiêu lớn nhất của U17 Việt Nam không chỉ dừng lại ở danh hiệu khu vực mà là chinh phục tấm vé đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17. Việc duy trì cường độ tập luyện ngay sau giải đấu cho thấy quyết tâm cao độ của ban huấn luyện trong việc nâng tầm vị thế bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Thách thức từ những đối thủ hàng đầu châu lục

Để giành vé dự World Cup, U17 Việt Nam cần lọt vào nhóm những đội bóng mạnh nhất tại vòng chung kết giải U17 châu Á. Tuy nhiên, hành trình này được dự báo sẽ đầy rẫy khó khăn khi thầy trò HLV Cristiano Roland nằm chung bảng với các đối thủ sừng sỏ gồm U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen.

Đối thủ đầu tiên sở hữu phong độ hủy diệt từ vòng loại với chuỗi 5 trận toàn thắng, ghi tới 24 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần. U17 Hàn Quốc và U17 UAE: Những thế lực lâu đời của bóng đá trẻ châu Á với nền tảng thể lực và tư duy chiến thuật vượt trội.

Mặc dù rơi vào bảng đấu khó, lứa cầu thủ sinh năm 2009 vẫn nhận được niềm tin mạnh mẽ từ người hâm mộ và giới chuyên môn. Với triết lý bóng đá hiện đại và kỷ luật thép từ HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam đang nỗ lực vượt qua những rào cản lịch sử để hiện thực hóa giấc mơ World Cup từng vuột mất đầy tiếc nuối vào phút chót trong những năm trước đó.