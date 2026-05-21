Báo Indonesia e dè 'sát thủ' Nguyễn Xuân Son tại ASEAN Championship 2026 Truyền thông xứ vạn đảo xác định tiền đạo Nguyễn Xuân Son là mối đe dọa hàng đầu đối với tham vọng lần đầu lên ngôi vô địch Đông Nam Á của đội tuyển Indonesia.

Trước thềm ASEAN Championship 2026 khởi tranh vào tháng 7 tới, truyền thông Indonesia đã bắt đầu chiến dịch phân tích các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trong đó, Nguyễn Xuân Son của đội tuyển Việt Nam được đánh giá là bài toán khó giải nhất đối với hàng phòng ngự của huấn luyện viên Shin Tae-yong tại bảng A.

Nguyễn Xuân Son: "Vũ khí hạng nặng" trên hàng công Việt Nam

Tờ Bola của Indonesia nhận định Nguyễn Xuân Son là hạt nhân quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Chân sút gốc Brazil không chỉ sở hữu thể hình lý tưởng (1m85) mà còn có bản năng săn bàn đa dạng, đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống không chiến và khả năng chọn vị trí thông minh trong vòng cấm.

Bất chấp từng gặp chấn thương gãy ống đồng nghiêm trọng, tiền đạo thuộc biên chế Nam Định vẫn duy trì hiệu suất làm bàn đáng kinh ngạc. Ở mùa giải 2025/2026, anh đã ghi tới 11 bàn thắng sau 17 lần ra sân trên mọi đấu trường. Kinh nghiệm từng giúp Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 biến Xuân Son thành "mối nguy hiểm thường trực" mà báo chí Indonesia phải liên tục cảnh báo đội nhà.

Cuộc đối đầu khốc liệt giữa những tay săn bàn hàng đầu

Không chỉ dè chừng Việt Nam, truyền thông xứ vạn đảo cũng điểm mặt những mũi nhọn đáng gờm khác tại khu vực. Tại bảng A, Ikhsan Fandi của Singapore là cái tên không thể bỏ qua. Tiền đạo cao 1m83 này đang có phong độ thăng hoa tại giải vô địch quốc gia Thái Lan trong màu áo BG Pathum United với 17 pha lập công sau 24 trận.

Tại các bảng đấu khác, những cựu binh dày dạn kinh nghiệm vẫn khẳng định được giá trị:

Safawi Rasid (Malaysia): Ngôi sao 29 tuổi nổi tiếng với những cú sút xa và khả năng đá phạt. Anh đã có 14 bàn và 5 kiến tạo cho Kuala Lumpur City mùa này.

Teerasil Dangda (Thái Lan): Ở tuổi 37, "lão tướng" của Bangkok United vẫn là biểu tượng của sự bền bỉ với 11 bàn thắng sau 42 trận, hứa hẹn tiếp tục dẫn dắt hàng công "Voi chiến".

Tham vọng xưng vương của Indonesia

ASEAN Championship 2026 diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8. Đội tuyển Indonesia nằm ở bảng A cùng đương kim vô địch Việt Nam, Singapore, Campuchia và đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste. Việc nằm chung bảng với đối thủ đầy duyên nợ Việt Nam ngay từ vòng bảng buộc Indonesia phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt nhân sự và chiến thuật.

Với mục tiêu lần đầu tiên bước lên đỉnh cao bóng đá khu vực, Indonesia đang đứng trước thử thách cực đại khi phải vô hiệu hóa những chân sút thượng hạng như Nguyễn Xuân Son hay Ikhsan Fandi. Sự trỗi dậy của các tiền đạo nhập tịch và các ngôi sao đang thi đấu tại nước ngoài sẽ khiến cuộc đua đến ngôi vương năm nay trở nên kịch tính và khó lường hơn bao giờ hết.