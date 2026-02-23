Báo Indonesia: Hiệu suất ghi bàn là 'tử huyệt' của ĐT Việt Nam trước Malaysia Tờ Super Ball nhận định phong độ nghèo nàn của các chân sút nội là rào cản lớn nhất cho mục tiêu thắng đậm Malaysia của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại vòng loại Asian Cup.

Đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho trận tái đấu mang tính quyết định với Malaysia vào ngày 31/3 tại vòng loại Asian Cup 2027. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Kim Sang-sik là vô cùng nặng nề: buộc phải giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 4 bàn để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, giới truyền thông khu vực, đặc biệt là tờ Super Ball (Indonesia), đã lên tiếng cảnh báo về hiệu suất ghi bàn đáng báo động của các chân sút chủ lực bên phía "Những chiến binh Sao Vàng".

Bài toán nan giải từ hiệu suất tại V-League

Theo phân tích từ báo chí xứ vạn đảo, điểm yếu chí tử của tuyển Việt Nam nằm ở sự vắng bóng các tiền đạo nội trong danh sách dội bom tại giải quốc nội. Dù V-League đã đi qua nửa chặng đường, không có bất kỳ tiền đạo thuần túy nào của Việt Nam góp mặt trong top 15 chân sút hàng đầu. Thay vào đó, gánh nặng ghi bàn đang đè nặng lên vai các tiền vệ như Nguyễn Hoàng Đức (5 bàn) và Đỗ Hoàng Hên (4 bàn). Điều này cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng những mũi nhọn dứt điểm thực thụ trên hàng công.

Tiến Linh là một trong những chân sút được kỳ vọng của ĐT Việt Nam. Ảnh: VTC News

Những trụ cột đang sa sút phong độ

Mối lo ngại lớn nhất hiện nay đổ dồn vào Nguyễn Tiến Linh, trung phong giàu kinh nghiệm nhất trong đội hình. Tiền đạo sinh năm 1997 vẫn đang phải vật lộn với chấn thương tái phát, điều này không chỉ bào mòn thể lực mà còn làm suy giảm đáng kể bản năng sát thủ và sự tự tin trước khung thành đối phương.

Bên cạnh đó, trường hợp của tiền đạo nhập tịch Xuân Son (Rafaelson) cũng mang đến nhiều hoài nghi. Sau màn trình diễn ấn tượng tại AFF Cup 2024, cầu thủ này đang có dấu hiệu "hụt hơi" với chuỗi 2 trận liên tiếp tịt ngòi tại câu lạc bộ, bao gồm cả tình huống sút hỏng phạt đền khiến đội nhà nhận thất bại. Việc phải cày ải với lịch thi đấu dày đặc sau thời gian dài điều trị chấn thương dường như đang vắt kiệt sức bền của chân sút này.

Thách thức cho ban huấn luyện

Mặc dù tài năng trẻ Đình Bắc vẫn giữ được sự hưng phấn sau giải U23 châu Á, nhưng giới chuyên gia lo ngại về khả năng quá tải nếu cầu thủ này phải liên tục gánh vác hàng công ở những trận cầu cường độ cao. Việc đặt niềm tin vào các nhân tố trẻ hoặc những cầu thủ đang không có phong độ cao trong trận cầu sinh tử với Malaysia đòi hỏi sự tính toán chiến thuật vô cùng tinh tế từ HLV Kim Sang-sik.

Nếu không sớm cải thiện độ sắc bén cho các mũi nhọn dứt điểm, mục tiêu ghi ít nhất 4 bàn vào lưới Malaysia sẽ là thử thách cực đại đối với tham vọng tiến sâu tại sân chơi châu lục của bóng đá Việt Nam.