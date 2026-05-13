Báo Indonesia mỉa mai Malaysia vụ dạy tuyển Việt Nam đấu Hàn Quốc tại Asian Cup 2027 Tờ Bola Sports chế nhạo việc truyền thông Malaysia tự tin hướng dẫn thầy trò HLV Kim Sang-sik cầm hòa Hàn Quốc, dù đội bóng này không giành quyền tham dự giải đấu.

Căng thẳng truyền thông giữa các quốc gia Đông Nam Á bùng phát ngay sau lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027. Tâm điểm đổ dồn vào việc báo giới Malaysia nỗ lực "truyền kinh nghiệm" cho đội tuyển Việt Nam về cách khắc chế gã khổng lồ Hàn Quốc, hành động bị truyền thông Indonesia đánh giá là lố bịch và thiếu thực tế.

Tại giải đấu sắp tới, đội tuyển Việt Nam – đương kim vô địch AFF Cup 2024 – rơi vào bảng E đầy thử thách. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải đối đầu với hạt giống số một Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off giữa Yemen và Lebanon. Ngay sau khi kết quả được công bố, tờ MakanBola của Malaysia đã liên tục nhắc lại trận hòa 3-3 lịch sử của họ trước Hàn Quốc tại Asian Cup 2023, coi đó như một khuôn mẫu chiến thuật để Việt Nam học hỏi.

ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Hàn Quốc ở Asian Cup 2027.

Sự mỉa mai từ giới truyền thông xứ vạn đảo

Đáp trả sự tự tin của nước láng giềng, tờ Bola Sports của Indonesia đã đưa ra những phân tích đầy sắc sảo và mang tính mỉa mai. Truyền thông Indonesia cho rằng việc một đội bóng vắng mặt tại Asian Cup 2027 do bê bối giấy tờ nhập tịch lại đi hướng dẫn một tập thể mạnh như Việt Nam là điều hết sức phi lý.

Cụ thể, Bola Sports viết: "Malaysia MakanBola tin rằng tuyển Việt Nam có thể sử dụng trận hòa 3-3 của Malaysia làm bài học kinh nghiệm quý giá về cách tổ chức hàng thủ, chuyển đổi trạng thái và tận dụng cơ hội trước Hàn Quốc". Tuy nhiên, giới chuyên môn Indonesia nhận định đây là sự ảo tưởng về sức mạnh, khi bối cảnh và lực lượng của hai đội bóng hoàn toàn khác nhau.

Thử thách cực đại cho cả Indonesia

Bên cạnh việc chế giễu Malaysia, truyền thông Indonesia cũng không giấu được sự lo lắng cho chính đội nhà. Đội tuyển Indonesia rơi vào bảng đấu được đánh giá là "tử thần" với sự góp mặt của Nhật Bản, Qatar và Thái Lan. Đây là thử thách khổng lồ đối với tân HLV John Herdman trong mục tiêu giúp đội bóng xứ vạn đảo tiến xa hơn vòng 16 đội.

Có thể thấy, dù Asian Cup 2027 còn khá xa, nhưng những cuộc khẩu chiến trên mặt báo đã bắt đầu hâm nóng bầu không khí bóng đá khu vực. Trong khi Việt Nam tập trung chuẩn bị chuyên môn cho cuộc đối đầu với các ông lớn châu lục, thì những tranh cãi giữa Indonesia và Malaysia một lần nữa cho thấy sức nóng của sự kình địch tại Đông Nam Á.