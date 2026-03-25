Báo Indonesia mỉa mai tham vọng World Cup của HLV Malaysia sau loạt án phạt nặng Bất chấp việc Malaysia bị tước quyền dự Asian Cup 2027 do bê bối nhân sự, HLV Peter Cklamovski vẫn khẳng định mục tiêu World Cup, vấp phải làn sóng chỉ trích từ truyền thông khu vực.

Đội tuyển Malaysia đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng nhất trong những năm gần đây. Sau khi chính thức bị tước quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 do các sai phạm liên quan đến nhập tịch và nhân sự, chiếc ghế của HLV Peter Cklamovski đang lung lay dữ dội trước sức ép từ cả trong lẫn ngoài nước.

HLV Cklamovski vẫn đặt mục tiêu dự World Cup cùng Malaysia.

Phản ứng gay gắt từ truyền thông khu vực

Tuyên bố kiên định với mục tiêu World Cup của chiến lược gia người Australia ngay giữa tâm bão trừng phạt đã trở thành đề tài châm biếm trên các mặt báo quốc tế. Đặc biệt, trang CNN Indonesia đã đưa ra những bình luận đầy mỉa mai về sự lạc quan của thuyền trưởng đội tuyển Malaysia.

Cụ thể, CNN Indonesia nhận định: "Đánh mất cơ hội góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2027, thuyền trưởng của đội tuyển Malaysia lại hướng tham vọng đến tấm vé dự World Cup. HLV Peter Cklamovski vẫn đặt kỳ vọng hàng loạt lệnh trừng phạt khắt khe từ FIFA và AFC sẽ không thể phá hỏng chiến lược dài hơi của bóng đá nước này".

Tương lai bất định tại sân Thiên Trường

Bên cạnh những lời mỉa mai từ láng giềng, nội bộ bóng đá Malaysia cũng đang xuất hiện những rạn nứt. Tờ New Straits Times bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về năng lực cầm quân của Cklamovski khi đội nhà liên tục vướng vào những rắc rối ngoài chuyên môn và thụt lùi về thành tích.

Nguồn tin từ báo chí Malaysia cho biết, áp lực dành cho chiến lược gia này hiện đang ở mức cực đại. Nhiều khả năng, chuyến làm khách trước đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường vào ngày 31/3 tới đây sẽ mang tính chất quyết định. Dư luận đồn đoán đây có thể là trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị thuyền trưởng "Harimau Malaya" nếu không có một kết quả khả quan.

Lời tự bào chữa trong nghịch cảnh

Đối diện với làn sóng chỉ trích, HLV Cklamovski thừa nhận việc bị tước hai chiến thắng trước Việt Nam và Nepal là một "bước thụt lùi đau đớn" đối với bóng đá Malaysia. Tuy nhiên, ông vẫn nỗ lực bảo vệ dự án phát triển của mình bằng cách nhấn mạnh vào sự tiến bộ của các cầu thủ trong thời gian qua.

Chiến lược gia người Australia khẳng định những tin đồn về việc bị sa thải là điều bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp. Ông hy vọng những mục tiêu xa hơn của nền bóng đá nước này sẽ không bị ảnh hưởng bởi những án phạt ngắn hạn, đồng thời nhấn mạnh khát khao đưa Malaysia vươn tầm thế giới vẫn luôn cháy bỏng.