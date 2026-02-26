Báo Indonesia nhận định ĐT Việt Nam khó thắng đậm Malaysia dù đối thủ vắng dàn sao nhập tịch Truyền thông khu vực hoài nghi khả năng thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng cách biệt 4 bàn, ngay cả khi Malaysia không sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch vì lo ngại án phạt từ AFC.

Cuộc đối đầu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, không chỉ bởi tính chất chuyên môn mà còn vì những lùm xùm pháp lý liên quan đến dàn cầu thủ nhập tịch của đội khách. Tuy nhiên, giới truyền thông Indonesia lại đưa ra cái nhìn khá bi quan về khả năng tạo nên bất ngờ của đoàn quân áo đỏ.

Thế tiến thoái lưỡng nan của ĐT Malaysia

Mặc dù Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và FIFA đã tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm thi đấu đối với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, nhưng khả năng "Bầy hổ" tung những gương mặt này vào sân trong trận tái đấu với Việt Nam là cực thấp. Áp lực không đến từ đối thủ mà đến từ chính Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Cụ thể, AFC đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép về những án phạt bổ sung cực nặng nếu phía Malaysia cố tình mạo hiểm sử dụng nhân sự đang trong quá trình tranh chấp pháp lý. Điều này đẩy HLV và ban huấn luyện Malaysia vào thế khó, buộc họ phải cân nhắc giữa sức mạnh đội hình và nguy cơ bị trừng phạt dài hạn.

ĐT Việt Nam sắp có màn tái đấu với Malaysia trên sân nhà. Ảnh: Malaysia NT

Truyền thông Indonesia hoài nghi sức mạnh của ĐT Việt Nam

Dù đối thủ có thể vắng bóng dàn sao nhập tịch, tờ Super Ball của Indonesia vẫn nhận định rằng ĐT Việt Nam khó lòng lật ngược thế cờ bằng một chiến thắng hủy diệt. Để giành quyền tự quyết, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần một thắng lợi với cách biệt ít nhất 4 bàn – một nhiệm vụ được coi là "bất khả thi" ở thời điểm hiện tại.

"Ngay cả khi Malaysia không dùng những cầu thủ nhập tịch này, ĐT Việt Nam cũng không dễ dàng đánh bại đối thủ với cách biệt 4 bàn trở lên. Có lẽ, họ nên cố gắng giành kết quả hợp lý hơn là tỷ số không tưởng", tờ báo xứ vạn đảo bình luận về thực trạng của bóng đá Việt Nam.

Chờ đợi phán quyết cuối cùng từ CAS

Trong bối cảnh chuyên môn gặp nhiều thách thức, hy vọng lách qua khe cửa hẹp của ĐT Việt Nam đang phụ thuộc lớn vào các quyết định hành chính. Một kịch bản được kỳ vọng là AFC sẽ xử thua Malaysia trong hai trận đấu gặp Việt Nam và Nepal do những sai phạm trong quy trình nhập tịch cầu thủ.

Nếu kịch bản này xảy ra, ĐT Việt Nam sẽ nghiễm nhiên giành vé đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả cụ thể trên sân cỏ. Mọi nút thắt của bảng đấu sẽ được tháo gỡ vào lúc 4h00 rạng sáng ngày 27/2 (giờ Việt Nam), khi CAS chính thức đưa ra phán quyết cuối cùng. Đây sẽ là cơ sở pháp lý để FIFA và AFC định đoạt số phận của bóng đá Malaysia cũng như cục diện của vòng loại Asian Cup 2027.