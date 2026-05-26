Báo Indonesia: Việt Nam chính thức soán ngôi số một của Thái Lan tại Đông Nam Á Truyền thông khu vực nhận định giai đoạn 2021-2026 chứng kiến sự chuyển giao quyền lực mạnh mẽ khi bóng đá Việt Nam vượt mặt Thái Lan từ cấp độ trẻ đến ĐTQG.

Giai đoạn 2021-2026 đang được xem là cột mốc lịch sử đánh dấu sự thay đổi vị thế của bóng đá Đông Nam Á. Theo phân tích từ tờ Super Ball (Indonesia), bóng đá Thái Lan đang bộc lộ những dấu hiệu tụt hậu rõ rệt, nhường lại vị trí dẫn đầu cho sự vươn lên toàn diện của bóng đá Việt Nam.

ĐT Việt Nam thắng thuyết phục Thái Lan ở AFF Cup 2024. Ảnh: VFF

Sự tương phản từ nền tảng đào tạo trẻ

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai nền bóng đá nằm ở chiều sâu đào tạo. Trong khi các đội trẻ U17 và U19 Thái Lan liên tục gây thất vọng tại đấu trường châu lục, dẫn đến việc Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) phải sa thải HLV U17 Marco Gockel, thì Việt Nam lại gặt hái những thành quả vang dội.

Đáng chú ý nhất là chiến tích của đội tuyển U17 Việt Nam khi chính thức giành vé tham dự vòng chung kết World Cup. Ở lứa tuổi U23, Việt Nam khẳng định vị thế thống trị với 3 chức vô địch Đông Nam Á liên tiếp và duy trì thành tích ấn tượng tại sân chơi châu Á, trái ngược hoàn toàn với sự sa sút của các lứa trẻ xứ Chùa Vàng.

Bài toán chuyển giao thế hệ tại đội tuyển quốc gia

Đỉnh điểm của sự đổi ngôi được đánh dấu bằng chiến thắng của ĐT Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2024. Theo Super Ball, thất bại này đã phơi bày lỗ hổng lớn trong cấu trúc nhân sự của Thái Lan khi đội bóng này vẫn đang phụ thuộc quá mức vào các cựu binh ngoài 30 tuổi như Theerathon Bunmathan hay Chanathip Songkrasin.

Nguyên nhân sâu xa được chỉ rõ từ giải quốc nội:

Lạm dụng ngoại binh: Các câu lạc bộ tại Thai League ưu tiên cầu thủ ngoại, khiến các tài năng bản địa mất đi không gian phát triển và cơ hội cọ xát thực tế.

Xuất ngoại thiếu hiệu quả: Những ngôi sao Thái Lan sang thi đấu tại Nhật Bản hay các giải châu Á khác thường xuyên phải dự bị, dẫn đến việc duy trì phong độ gặp nhiều khó khăn.

Lớp trẻ thiếu kế cận: Khoảng cách trình độ giữa thế hệ vàng cũ và các cầu thủ trẻ hiện tại đang ngày càng nới rộng.

Áp lực trên bảng xếp hạng FIFA

Mặc dù Thái Lan hiện vẫn đang tạm dẫn đầu khu vực với vị trí thứ 93 trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng khoảng cách này đang bị thu hẹp đáng kể. Với sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik và một nền tảng cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp, tuyển Việt Nam (hạng 99) đang cho thấy khả năng bứt phá mạnh mẽ.

Sự chuyển giao quyền lực không chỉ thể hiện qua các danh hiệu mà còn nằm ở tính ổn định và lộ trình phát triển bền vững. Nếu không có những thay đổi mang tính hệ thống, Thái Lan đứng trước nguy cơ đánh mất vị thế thống trị vốn có vào tay một Việt Nam đang ngày càng chuyên nghiệp và giàu khát vọng hơn.