Báo Malaysia cay đắng thừa nhận bị Việt Nam ám ảnh sau thất bại tại Asian Cup Trận thua tại Thiên Trường khiến Malaysia chính thức lỡ hẹn với Asian Cup 2027, đồng thời kéo dài chuỗi 12 năm không thể đánh bại Việt Nam của Harimau Malaya.

Thất bại của Đội tuyển Malaysia trước Việt Nam tại lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 không chỉ là một trận thua về tỉ số, mà còn là sự sụp đổ về mặt tinh thần của một nền bóng đá. Giấc mơ châu lục tan vỡ ngay tại Thiên Trường, Nam Định, phơi bày thực tế phũ phàng về sự chênh lệch bản lĩnh giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ tại Đông Nam Á.

Malaysia vừa nhận thất bại trước Việt Nam.

Cơn ác mộng tâm lý mang tên Việt Nam

Truyền thông Malaysia đã không ngần ngại dùng từ "ám ảnh" để mô tả trạng thái của các cầu thủ Harimau Malaya mỗi khi chạm trán Việt Nam. Bất chấp những nỗ lực thay đổi nhân sự, các cầu thủ khách dường như luôn bước ra sân với một tâm lý nặng nề. Sự tự tin của Malaysia nhanh chóng bị bẻ gãy trước hệ thống phòng ngự kỷ luật và những pha phản công sắc lẹm được vận hành bởi HLV Kim Sang Sik.

Đặc biệt, sự xuất hiện của thủ thành Filip Nguyễn trong khung gỗ đã trở thành nỗi khiếp sợ đối với các chân sút Malaysia. Những pha cứu thua đẳng cấp của thủ môn này đã dựng nên một "bức tường thép", trực tiếp dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của đội khách. Ngược lại, hàng thủ Malaysia liên tục bộc lộ những sai lầm sơ đẳng, tạo điều kiện cho các tiền đạo Việt Nam dễ dàng khai thác.

Sự sụp đổ sau 12 năm và nỗi đau nhập tịch

Theo phân tích từ giới chuyên môn Malaysia, việc đội nhà để thua ở những thời điểm then chốt không còn được coi là tai nạn. Đây là kết quả của một quá trình trì trệ kéo dài 12 năm không biết mùi chiến thắng trước Đội tuyển Việt Nam. Trong khi bóng đá Việt Nam liên tục khẳng định vị thế ở các đấu trường châu lục, Malaysia vẫn đang loay hoay thoát khỏi bóng ma quá khứ mỗi khi chạm trán đối thủ trực tiếp.

Cú sốc mất vé dự Asian Cup 2027 còn đi kèm với những hệ lụy từ chính sách nhập tịch và các bê bối nội bộ. Hình ảnh những cổ động viên Malaysia mệt mỏi và thất vọng trên khán đài Thiên Trường đã tóm gọn sự bất lực của một nền bóng đá đang chìm sâu trong khủng hoảng. Những tiếng la ó và chỉ trích từ quê nhà đang tạo nên áp lực khủng khiếp lên Liên đoàn bóng đá Malaysia sau chuỗi thành tích nghèo nàn này.

Chỉ số đối đầu Thông tin chi tiết Chuỗi trận không thắng Việt Nam 12 năm Địa điểm thi đấu Thiên Trường, Nam Định Hệ quả trực tiếp Mất vé tham dự Asian Cup 2027

Nhìn chung, thất bại này không chỉ đơn thuần là vấn đề chuyên môn mà còn là bài toán về tâm lý chiến. Chừng nào chưa thể rũ bỏ áp lực mỗi khi đối đầu với bóng áo đỏ, Malaysia vẫn sẽ mãi đứng sau cái bóng của Việt Nam trong khu vực.