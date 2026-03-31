Báo Malaysia e ngại 3 'vũ khí' hạng nặng của tuyển Việt Nam tại Thiên Trường Tờ Makan Bola nhận định sự góp mặt của Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Đoàn Văn Hậu sẽ biến tuyển Việt Nam thành thử thách cực đại cho Malaysia tại vòng loại Asian Cup.

Truyền thông Malaysia đang bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước sức mạnh tấn công của đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là sự xuất hiện của các nhân tố nhập tịch chất lượng cao. Theo tờ Makan Bola, cuộc đối đầu tại vòng loại Asian Cup 2027 sắp tới sẽ là thử thách khắc nghiệt nhất mà "Bầy hổ" phải đối mặt khi làm khách trên sân Thiên Trường.

Sức mạnh từ những nhân tố mới của HLV Kim Sang Sik

Điểm nhấn trong những cảnh báo từ báo chí Malaysia chính là sự hiện diện của bộ ba: Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Đoàn Văn Hậu. Đây được xem là những quân bài chiến lược giúp hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang Sik trở nên biến ảo và trực diện hơn rất nhiều so với những lần đối đầu trước đây.

Malaysia đánh giá cao dàn sao nhập tịch của tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý nhất là sự trở lại của chân sút Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo 29 tuổi này đang sở hữu phong độ ấn tượng với 9 bàn thắng trên mọi đấu trường. Việc anh vắng mặt trong trận lượt đi tại Bukit Jalil do chấn thương từng là lợi thế cho Malaysia, nhưng lần này, sự nhạy bén trong vòng cấm của Xuân Son kết hợp cùng khả năng điều tiết của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên hứa hẹn sẽ tạo nên một hàng công đầy sức mạnh.

Thử thách cực đại cho đoàn quân của HLV Peter Cklamovski

Trong khi đội tuyển Việt Nam đang hưng phấn sau chiến thắng 3-0 trước Bangladesh, Malaysia lại rơi vào tình thế sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. HLV Peter Cklamovski sẽ không có sự phục vụ của hai trụ cột quan trọng nhất trên hàng công là Arif Aiman Hanapi và Romel Morales do chấn thương.

Thống kê lịch sử cũng không ủng hộ đội khách, khi Malaysia đã trải qua chuỗi trận dài chỉ biết hòa và thua mỗi khi thi đấu trên đất Việt Nam. Với dàn nhân sự tối ưu hiện tại, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang nắm giữ mọi lợi thế để duy trì sự áp đảo này.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19h ngày 31/3 tại Nam Định. Đây không chỉ là cuộc chiến cho vị thế tại bảng đấu mà còn là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh của cả hai đội trong hành trình giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.