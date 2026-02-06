Báo Malaysia hé lộ lý do Nam Định cất Xuân Son trong trận hòa JDT tại Cúp C1 Đông Nam Á HLV Mauro Jeronimo xác nhận việc cất Nguyễn Xuân Son là toan tính chiến thuật nhằm tránh án treo giò cho chân sút gốc Brazil tại vòng bán kết Cúp C1 Đông Nam Á.

Sự vắng mặt của tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son trong trận đấu giữa CLB Nam Định và Johor Darul Ta’zim (JDT) tại lượt cuối vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á đã thu hút sự chú ý của truyền thông khu vực. Mới đây, tờ báo thể thao uy tín của Malaysia, Makan Bola, đã đăng tải bài viết giải mã quyết định nhân sự đầy bất ngờ này của đội bóng thành Nam.

Xuân Son không ra sân vì toan tính của Nam Định.

Toan tính chiến thuật tránh bẫy thẻ phạt

Trận hòa 1-1 trên sân Thiên Trường ngày 5/2 chứng kiến một Nam Định chơi đầy nỗ lực dù thiếu vắng mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công. Theo tờ Makan Bola, HLV Mauro Jeronimo đã trực tiếp xác nhận việc cất Xuân Son trên băng ghế dự bị hoàn toàn nằm trong tính toán kỹ lưỡng về mặt nhân sự, không liên quan đến vấn đề thể lực hay chấn thương.

Cụ thể, chân sút gốc Brazil đã nhận hai thẻ vàng ở các lượt trận vòng bảng trước đó. Theo quy định của giải đấu, nếu tiếp tục nhận thêm một thẻ phạt trong màn đối đầu căng thẳng với JDT, Xuân Son sẽ ngay lập tức bị treo giò ở trận bán kết lượt đi. Trước rủi ro mất đi cầu thủ quan trọng nhất trong giai đoạn knock-out, Ban huấn luyện CLB Nam Định đã chọn phương án an toàn nhất.

Chiến lược gia Mauro Jeronimo chia sẻ: "Nguyễn Xuân Son đã nhận hai thẻ vàng ở vòng bảng. Nếu nhận thêm một thẻ nữa, cậu ấy sẽ không thể thi đấu trận bán kết lượt đi. Vì vậy, CLB đã chọn phương án bảo toàn lực lượng."

Khẳng định vị thế và mục tiêu vòng bán kết

Dù không có sự phục vụ của đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam, đại diện V-League vẫn duy trì được lối chơi kỷ luật và sòng phẳng trước đối thủ mạnh đến từ Malaysia. Kết quả hòa 1-1 giúp CLB Nam Định chính thức bảo vệ thành công ngôi đầu bảng B, một thành tích ấn tượng khẳng định sức mạnh của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực.

HLV Jeronimo bày tỏ sự hài lòng về tinh thần thi đấu của các học trò khi tuân thủ nghiêm ngặt đấu pháp đề ra. Việc giữ vững ngôi đầu không chỉ mang lại lợi thế về mặt tâm lý mà còn giúp đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường tiếp theo.

Với vị trí nhất bảng B, nhà đương kim vô địch V-League sẽ đối đầu với Selangor FC tại vòng bán kết. Đây được dự báo là thử thách không hề dễ dàng khi đại diện Malaysia cũng sở hữu đội hình chất lượng. Theo lịch thi đấu dự kiến, hai trận bán kết lượt đi và lượt về sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 6/5 và 13/5 tới đây.