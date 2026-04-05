Báo Malaysia: Ngừng lạm dụng chính sách nhập tịch chỉ để thắng tuyển Việt Nam Tờ New Straits Times kêu gọi cải tổ toàn diện bộ máy lãnh đạo và hệ thống đào tạo thay vì tiếp tục phụ thuộc vào các cầu thủ ngoại sau bê bối chấn động gần đây.

Bóng đá Malaysia đang chìm sâu vào cuộc khủng hoảng niềm tin sau khi bê bối nhập tịch sai quy định đối với 7 cầu thủ gốc Âu và Mỹ bị phanh phui. Hệ quả của vụ việc không chỉ dừng lại ở những án phạt nặng nề mà còn trực tiếp khiến đội tuyển quốc gia nước này lỡ hẹn với vòng chung kết Asian Cup 2027. Đây được xem là một trong những chương tối tăm nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại của quốc gia này.

Malaysia vừa nhận thất bại toàn diện trước Việt Nam.

Sự bế tắc của tư duy 'đi tắt đón đầu'

Giữa bối cảnh u ám, giới chức bóng đá Malaysia lại gây bất ngờ khi rộ lên tin đồn sẽ tiếp tục đẩy mạnh chính sách nhập tịch nhằm tìm kiếm thành tích ngắn hạn. Đứng trước động thái này, nhật báo hàng đầu New Straits Times đã lên tiếng phản đối quyết liệt. Tờ báo nhận định rằng việc cố gắng chiêu mộ thêm cầu thủ ngoại vào lúc này là một quyết định khó hiểu và có phần mù quáng.

Theo phân tích của giới chuyên môn, điều mà bóng đá Malaysia thực sự cần không phải là thêm nhiều cầu thủ nhập tịch trên sân cỏ, mà là những "nhà quản lý nhập tịch" trong bộ máy điều hành. Một cuộc cải tổ toàn diện Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) được đánh giá là sẽ mang lại lợi ích lâu dài hơn hẳn so với việc chiêu mộ thêm một tiền đạo nước ngoài chỉ để giải quyết bài toán ghi bàn trước mắt.

Bài học từ mô hình Nhật Bản và Hàn Quốc

Nhật Bản và Hàn Quốc được đưa ra như những hình mẫu tiêu biểu về cách xây dựng nền bóng đá bền vững. Hai cường quốc này không hề chọn con đường "đi tắt". Thay vào đó, họ tập trung nguồn lực vào nền tảng vững chắc: bóng đá học đường, phát triển cộng đồng và hệ thống đào tạo trẻ bài bản theo chuẩn quốc tế.

Đáng chú ý, Nhật Bản - một quốc gia không có ưu thế về thể chất - đã biến sự xuất sắc về kỹ thuật và kỷ luật chiến thuật thành vũ khí lợi hại nhất. Sự thành công của họ là minh chứng cho việc kiên trì với triết lý phát triển nội lực thay vì dựa dẫm vào các yếu tố ngoại lai không bền vững.

Nghịch lý tại giải quốc nội

Một trong những vấn đề cốt lõi được New Straits Times chỉ ra là tình trạng giải vô địch quốc gia Malaysia đang tràn ngập ngoại binh. Điều này tạo ra một nghịch lý: các nội binh thường xuyên phải ngồi dự bị, dẫn đến việc thiếu thực tiễn thi đấu đỉnh cao nhưng vẫn phải gánh vác kỳ vọng khổng lồ mỗi khi được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

Hành trình khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống quản lý và đào tạo chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian và đòi hỏi sự kiên nhẫn tuyệt đối. Nếu chỉ trông chờ vào những giải pháp chắp vá tức thời để vượt qua tuyển Việt Nam, bóng đá Malaysia có nguy cơ sẽ tiếp tục lún sâu vào vòng xoáy khủng hoảng mà không có lối thoát bền vững.