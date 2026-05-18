Báo Thái Lan ca ngợi chức vô địch V-League của CAHN và dấu ấn HLV Mano Polking Thống trị V-League 2025/26 với khoảng cách 11 điểm, CLB CAHN không chỉ bảo vệ ngôi vương mà còn giúp HLV Mano Polking giải cơn khát danh hiệu vô địch quốc gia.

CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã chính thức trở thành tân vương của giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2025/26 sau màn trình diễn áp đảo trước đối thủ Đông Á Thanh Hóa. Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế của đội bóng ngành Công an mà còn khiến giới chuyên môn Thái Lan phải dành sự nể phục đặc biệt cho chiến lược gia Mano Polking.

CLB CAHN vô địch V-League 2025/26 thuyết phục.

Sức mạnh tuyệt đối và chức vô địch sớm 3 vòng đấu

Trong trận cầu tâm điểm tại sân Hàng Đẫy, CAHN đã cụ thể hóa tham vọng bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Đông Á Thanh Hóa. Kết quả này giúp đội bóng không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn thiết lập khoảng cách lên tới 11 điểm so với đội đứng thứ hai là Thể Công Viettel.

Với việc mùa giải chỉ còn lại 3 vòng đấu, cách biệt này chính thức đưa CAHN lên ngôi vương sớm, một kịch bản phản ánh đúng phong độ hủy diệt của họ xuyên suốt mùa giải. Đây là chức vô địch V-League thứ ba trong lịch sử câu lạc bộ, minh chứng cho sự ổn định và tham vọng bền bỉ của đội bóng này trong kỷ nguyên mới của bóng đá Việt Nam.

Chiến thuật của Mano Polking và dàn nhân sự chất lượng

Dưới góc nhìn của truyền thông Thái Lan, thành công của CAHN không đến từ may mắn. Các chuyên gia xứ Chùa Vàng nhận định, sức mạnh của đội bóng đến từ sự kết hợp hoàn hảo giữa nguồn lực tài chính mạnh mẽ và chiến lược nhân sự bài bản. CAHN hiện sở hữu đội hình có chiều sâu lý tưởng với nhiều tuyển thủ quốc gia đang ở độ chín của sự nghiệp.

Đặc biệt, vai trò của HLV Mano Polking được xem là "chìa khóa vàng". Chiến lược gia mang hai dòng máu Đức - Brazil đã xây dựng được một hệ thống chiến thuật ổn định, giúp các ngôi sao gắn kết và phát huy tối đa năng lực trong những trận cầu then chốt. Sự xuất hiện của ông đã mang lại bản lĩnh và sự lỳ lợm cần thiết để CAHN vượt qua những giai đoạn áp lực nhất của mùa giải.

Kỳ tích cá nhân của cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan

Đáng chú ý, trang thông tin thể thao uy tín Mr.ลูกหนัง AEC đã dành nhiều thời gian phân tích về cột mốc lịch sử của HLV Mano Polking. Dù từng gặt hái nhiều thành công rực rỡ cùng đội tuyển quốc gia Thái Lan, nhưng đây mới là lần đầu tiên nhà cầm quân 50 tuổi này đăng quang tại một giải vô địch quốc gia ở cấp độ câu lạc bộ.

"Đây là danh hiệu vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của huấn luyện viên Mano Polking kể từ khi ông bắt đầu công tác huấn luyện", trang Mr.ลูกหนัง AEC nhấn mạnh. Việc giải được lời nguyền trắng tay ở cấp độ CLB ngay tại Việt Nam đã nâng cao uy tín của ông trong mắt người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.

Mở ra chương mới tại đấu trường châu lục

Chức vô địch V-League 2025/26 không chỉ mang ý nghĩa danh hiệu quốc nội mà còn giúp CAHN sở hữu tấm vé danh giá tham dự các cúp châu lục mùa tới. Với một lực lượng thiện chiến và bộ khung đang vận hành trơn tru, đại diện của bóng đá Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nên những bất ngờ lớn khi vươn ra biển lớn.

Nhìn chung, hành trình xưng vương của thầy trò HLV Mano Polking đã khép lại một chu kỳ thành công rực rỡ, đồng thời đặt nền móng cho những tham vọng lớn lao hơn trong tương lai, đưa thương hiệu CAHN tiệm cận với đẳng cấp của các đội bóng hàng đầu khu vực.