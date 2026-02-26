Báo Thái Lan: Tuyển Việt Nam sở hữu siêu đội hình mạnh nhất lịch sử nhờ dàn sao nhập tịch Dư luận xứ chùa vàng dành sự nể trọng đặc biệt cho chính sách nhân sự của Việt Nam, đồng thời chỉ trích cách làm bóng đá đi đường tắt đầy rủi ro của Malaysia.

Tuyển Việt Nam đang nhận được sự đánh giá rất cao từ truyền thông Thái Lan nhờ chiến lược nhập tịch bài bản và có chiều sâu. Với sự xuất hiện của các ngôi sao chất lượng như Đỗ Phi Long, Đỗ Hoàng Hên và đặc biệt là chân sút Xuân Son, đội hình "Chiến binh Sao vàng" được nhận định là đang sở hữu lực lượng hùng hậu nhất trong lịch sử, tạo nên sự đối lập hoàn toàn với cuộc khủng hoảng chính sách tại Malaysia.

Sức mạnh từ bộ ba xương sống gốc Brazil

Sự ngưỡng mộ từ phía Thái Lan xuất hiện ngay sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam hoàn tất các thủ tục pháp lý cho hai ngôi sao gốc Brazil là Gustavo (Đỗ Phi Long) và Hendrio (Đỗ Hoàng Hên). Khi kết hợp cùng tiền đạo Xuân Son, bộ ba này được giới chuyên môn xứ chùa vàng mô tả là "trục xương sống" hoàn hảo cho sơ đồ chiến thuật của tuyển Việt Nam.

Chuyên trang thể thao Buriram Prankster không ngần ngại gọi đây là một "siêu đội hình". Tờ báo này nhận định rằng việc bổ sung những ngoại binh đã khẳng định được đẳng cấp tại V.League giúp tuyển Việt Nam giải quyết được bài toán hóc búa về hiệu suất ghi bàn và khả năng kiểm soát khu vực trung tuyến.

Những ngôi sao nhập tịch như Hoàng Hên có cơ hội lên tuyển rất lớn.

Sự khác biệt trong tư duy nhập tịch giữa Việt Nam và Malaysia

Trên diễn đàn thể thao Pantip, cộng đồng người hâm mộ Thái Lan đã có những phân tích sâu sắc về sự thành công của Việt Nam. Một cổ động viên bình luận: "Tuyển Việt Nam có chính sách nhập tịch rất linh hoạt và chuẩn mực. Họ chọn những cầu thủ giỏi, đã quen thuộc với văn hóa và lối chơi của bóng đá địa phương. Số lượng không quá nhiều nhưng mỗi cái tên đều mang lại giá trị sử dụng cực cao".

Ngược lại, các tờ báo lớn như Siam Sports và Thairath lại chỉ trích gay gắt cách làm bóng đá của Malaysia. Tờ Siam Sports gọi việc nhập tịch ồ ạt dẫn đến vụ bê bối của 7 cầu thủ ngoại vừa qua là hành động "đi đường tắt" thiếu tính toán. Theo giới chuyên môn Thái Lan, chính sách của Malaysia chỉ giống như một "liều thuốc giảm đau" tạm thời, trong khi Việt Nam đang xây dựng một nền tảng bền vững hơn bằng cách kết hợp hài hòa giữa nội lực và các nhân tố nhập tịch tinh hoa.

Sự cộng hưởng giữa các ngôi sao nội và ngoại

Bên cạnh dàn sao nhập tịch, tờ Khaosod cũng dành lời khen ngợi cho chất lượng của các cầu thủ nội đang ở độ chín sự nghiệp. Những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Hoàng Đức hay Đoàn Văn Hậu vẫn được coi là những quân bài không thể thay thế. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các cầu thủ gốc Brazil và kỹ thuật khéo léo của dàn nội binh giúp tuyển Việt Nam trở thành đối thủ đáng gờm nhất khu vực.

Đáng chú ý, các chuyên gia Thái Lan thừa nhận rằng đội tuyển quốc gia nước này sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu phải đối đầu với Việt Nam trong thời gian tới. Việc sở hữu một tập thể vừa có sức mạnh thể chất từ ngoại binh, vừa có sự gắn kết trong lối chơi tập thể là chìa khóa để Việt Nam hướng tới mục tiêu cao tại vòng loại Asian Cup 2027.

Có thể thấy, sự thận trọng và hiệu quả trong cách tiếp cận vấn đề nhập tịch đang giúp bóng đá Việt Nam ghi điểm lớn trong mắt các đối thủ khu vực. Đây không chỉ là câu chuyện về việc gia tăng sức mạnh nhất thời, mà còn là minh chứng cho một tầm nhìn chiến lược dài hạn nhằm nâng tầm vị thế của bóng đá nước nhà trên bản đồ châu lục.