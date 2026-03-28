Báo Trung Quốc chỉ ra 'tử huyệt' của U23 Việt Nam và Thái Lan trước đại chiến Truyền thông Trung Quốc nhận định U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng thiếu tập trung, đồng thời dự đoán kết quả hòa trong trận cầu tâm điểm lúc 14h00 ngày 28/3.

Cuộc đối đầu duyên nợ giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới chuyên môn nước chủ nhà. Diễn ra vào lúc 14h00 ngày 28/3, màn so tài này không chỉ mang ý nghĩa của một trận derby Đông Nam Á mà còn là thước đo bản lĩnh cho cả hai đội bóng sau lượt trận ra quân chưa thực sự thuyết phục.

Dự đoán về một kịch bản bất phân thắng bại

Theo nhận định từ trang tin Sohu, trình độ chuyên môn giữa các đội tham dự giải đấu năm nay khá cân bằng, không có sự chênh lệch quá lớn. Việc tất cả các trận đấu mở màn đều kết thúc với kết quả hòa là minh chứng rõ nét cho nhận định này. Do đó, tờ báo Trung Quốc dự đoán cuộc chạm trán giữa hai đại diện Đông Nam Á nhiều khả năng cũng sẽ khép lại với tỉ số hòa.

U23 Việt Nam đánh rơi điểm số ở trận ra quân.

Đáng chú ý, tờ Sina Sports phân tích rằng cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vẫn chưa tung ra sân đội hình tối ưu nhất với đầy đủ các cầu thủ trụ cột. Điều này khiến lối chơi của cả hai vẫn còn những khoảng trống nhất định để đối phương có thể khai thác trong trận đấu tới.

Điểm yếu chí mạng về sự tập trung và tâm lý

Phân tích sâu về mặt chuyên môn, giới truyền thông Trung Quốc chỉ ra rằng "tử huyệt" chung của hai đội bóng chính là khả năng duy trì sự tập trung cao độ trong suốt 90 phút thi đấu. Tại trận ra quân, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh đã có khởi đầu thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số của Minh Tâm. Tuy nhiên, việc phung phí quá nhiều cơ hội ngon ăn và sự lơi lỏng trong hiệp hai đã khiến họ để U23 Triều Tiên gỡ hòa, thậm chí suýt phải nhận thất bại trước sức ép lớn từ đối thủ.

Tình cảnh của U23 Thái Lan thậm chí còn gây thất vọng hơn đối với giới chuyên môn. Dù đã sớm dẫn trước đội chủ nhà U23 Trung Quốc tới hai bàn, nhưng "Voi chiến" lại để đối thủ lội ngược dòng gỡ hòa 2-2. Đi kèm với đó là một chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ những tranh cãi không đáng có trên sân. Sina Sports nhấn mạnh rằng dù U23 Thái Lan sở hữu lối chơi tấn công tốc độ và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng rào cản về thể lực và tâm lý thi đấu vẫn là bài toán lớn chưa có lời giải.

Cơ hội cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh

Mặc dù bị đánh giá khắt khe, U23 Việt Nam vẫn nhận được những điểm cộng về tinh thần chiến đấu và khả năng tổ chức đội hình bài bản dưới thời HLV Đinh Hồng Vinh. Nếu đại diện Việt Nam cải thiện được sự ổn định trong hiệp thi đấu thứ hai và tổ chức vây ráp tốt, họ hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng trước một đối thủ đang bộc lộ nhiều sơ hở như Thái Lan.

Trong bối cảnh cả hai đội đều đang bộc lộ những điểm yếu tương đồng về tâm lý, đội bóng nào giữ được cái đầu lạnh và tính kỷ luật chiến thuật tốt hơn sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu then chốt này.