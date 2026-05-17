Báo Trung Quốc chỉ ra 'tử huyệt' khiến U17 Việt Nam dừng bước tại giải châu Á Dù giành vé dự U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam vẫn lộ rõ điểm yếu về thể hình và khả năng chống bóng bổng khi đối đầu với sức mạnh của U17 Úc tại tứ kết.

U17 Việt Nam đã kết thúc hành trình tại giải vô địch U17 châu Á sau thất bại trước U17 Úc tại vòng tứ kết. Dù dừng bước, đoàn quân của HLV Cristiano Roland vẫn hoàn thành mục tiêu lịch sử khi giành tấm vé tham dự U17 World Cup 2026. Tuy nhiên, trận thua này đã bộc lộ những hạn chế về mặt thể chất mà truyền thông quốc tế, đặc biệt là các trang báo Trung Quốc, đã phân tích rất kỹ.

Sức mạnh của 'Ngựa ô' và tấm vé World Cup lịch sử

Trước khi bước vào trận tứ kết, U17 Việt Nam được tờ 163 Sports và Sina Sports đánh giá là bất ngờ lớn nhất giải đấu. Việc đứng đầu bảng đấu có sự góp mặt của U17 Hàn Quốc với 6 điểm là minh chứng cho sự lột xác của bóng đá trẻ Việt Nam. Giới chuyên môn Trung Quốc dành nhiều lời khen ngợi cho lối chơi kiểm soát bóng chủ động và tính kỷ luật cao mà HLV Cristiano Roland đã xây dựng.

Sina Sports nhận định rằng thay vì lối đá phòng ngự số đông truyền thống, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã tự tin phối hợp ngắn và thoát pressing ấn tượng. Chính sự tiến bộ này đã giúp đại diện Đông Nam Á hiên ngang tiến vào nhóm những đội mạnh nhất châu lục, đồng thời đoạt suất trực tiếp tới đấu trường thế giới vào năm sau.

'Tử huyệt' từ sự chênh lệch thể chất

Tuy nhiên, khi đối đầu với một đối thủ có phong cách chơi hiện đại và giàu sức mạnh như U17 Úc, những hạn chế của U17 Việt Nam đã lộ rõ. Truyền thông Trung Quốc chỉ ra rằng thể hình và khả năng tranh chấp bóng bổng chính là điểm yếu chí mạng khiến thầy trò HLV Roland không thể tạo nên bất ngờ.

U17 Việt Nam không thể vượt qua U17 Australia. Ảnh: VFF

Trước lối đá tốc độ và khả năng càn lướt của đối phương, hệ thống phòng ngự của Việt Nam đã phải nhận 3 bàn thua. Các chuyên gia từ 163 Sports phân tích rằng việc đối thủ tận dụng triệt để lợi thế chiều cao trong các tình huống không chiến đã phá vỡ hoàn toàn ý đồ chiến thuật của U17 Việt Nam.

Tầm nhìn hướng tới U17 World Cup 2026

Dù thất bại tại tứ kết, hành trình của U17 Việt Nam vẫn được coi là một bước tiến vĩ đại. Việc đối đầu với những đối thủ hàng đầu như U17 Úc hay U17 Hàn Quốc mang lại những bài học kinh nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ trước khi bước ra biển lớn World Cup.

Nhìn chung, bóng đá trẻ Việt Nam đang đi đúng hướng với lối chơi kỹ thuật hiện đại. Để cạnh tranh sòng phẳng ở cấp độ thế giới, việc cải thiện nền tảng thể lực và khả năng chống bóng bổng sẽ là bài toán ưu tiên hàng đầu mà HLV Cristiano Roland và các cộng sự cần giải quyết trong thời gian tới.