Báo Trung Quốc kinh ngạc trước tấm vé Asian Cup 2027 của Đội tuyển Việt Nam Tờ 163 ví hành trình lách qua khe cửa hẹp của thầy trò HLV Kim Sang Sik là cú lật kèo kịch tính sau khi Malaysia bị xử thua vì gian lận cầu thủ nhập tịch.

Tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027 của Đội tuyển Việt Nam đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông quốc tế. Trang tin 163 của Trung Quốc vừa qua đã đăng tải bài phân tích chi tiết, mô tả việc thầy trò HLV Kim Sang Sik giành quyền đi tiếp là một trong những cú "lật kèo" hiếm thấy và kịch tính nhất trong lịch sử bóng đá châu lục.

Án phạt của Malaysia giúp tuyển Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2027.

Từ nhiệm vụ bất khả thi đến thực tại ngọt ngào

Dưới góc nhìn của truyền thông xứ tỷ dân, bối cảnh của "Những chiến binh sao vàng" trước khi có phán quyết từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) là vô cùng bi đát. Thất bại nặng nề 0-4 trên sân của Malaysia hồi tháng 6 năm ngoái đã đẩy tuyển Việt Nam vào thế chân tường khi kém đối thủ trực tiếp tới 3 điểm.

Để có thể tự quyết định số phận trong lượt trận cuối, đội bóng áo đỏ buộc phải giành chiến thắng với cách biệt ít nhất 4 bàn. Tờ 163 đánh giá đây là một "nhiệm vụ gần như bất khả thi" đối với bất kỳ đội bóng nào trong bối cảnh tâm lý bị đè nặng. Tuy nhiên, nút thắt quan trọng nhất không đến từ sân cỏ mà xuất phát từ những sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý nhân sự của đối thủ.

Bước ngoặt từ phán quyết của FIFA và AFC

Cú chuyển mình ngoạn mục bắt đầu khi FIFA phanh phui vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia không có gốc gác hợp lệ theo quy định. Đáng chú ý, tờ 163 nhấn mạnh chính sự kiên trì trong việc khiếu nại của phía Việt Nam đã tạo ra sức ép đủ lớn, buộc AFC phải từ bỏ thái độ thận trọng ban đầu để đi đến quyết định cuối cùng.

Án phạt xử thua 0-3 giáng xuống đội bóng có biệt danh "Hổ Malaya" trong các trận gặp Việt Nam và Nepal đã làm đảo lộn hoàn toàn cục diện bảng đấu. Malaysia không chỉ bị tước đoạt ngôi đầu bảng mà còn chính thức mất suất tham dự giải đấu lớn nhất châu Á. Ngược lại, Đội tuyển Việt Nam nghiễm nhiên chiếm vị trí dẫn đầu và giành vé sang Saudi Arabia sớm một vòng đấu.

Sự chuyển mình chiến lược của bóng đá Việt Nam

Bên cạnh việc phân tích án phạt, truyền thông Trung Quốc cũng dành sự tôn trọng cho khả năng thích ứng của bóng đá Việt Nam. Tờ 163 nhận định rằng, trước làn sóng nhập tịch ồ ạt đang diễn ra tại Đông Nam Á, một nền bóng đá vốn kiên định với nội binh như Việt Nam cũng đang rục rịch có những thay đổi quan trọng về lực lượng.

Sự linh hoạt trong cách tiếp cận nhân sự và quyết liệt trong cuộc chiến pháp lý đã giúp Việt Nam giữ vững vị thế là đối thủ đáng gờm tại đấu trường châu lục. Việc vượt qua vòng loại theo cách đặc biệt này không chỉ là yếu tố may mắn, mà còn là kết quả của sự nhạy bén trong quản trị bóng đá hiện đại. Nhìn chung, sự góp mặt của Việt Nam tại Asian Cup 2027 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho các đối thủ lớn tại khu vực.