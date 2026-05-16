Báo Trung Quốc tự tin loại U17 Việt Nam hoặc Australia để tiến vào chung kết Sau chiến thắng ngược dòng 3-1 trước Saudi Arabia, giới truyền thông Trung Quốc khẳng định đội nhà có tới 70% cơ hội đánh bại U17 Việt Nam hoặc Australia tại bán kết.

Chiến thắng ngược dòng đầy ấn tượng với tỷ số 3-1 trước chủ nhà Saudi Arabia tại vòng tứ kết đã thổi bùng ngọn lửa tự tin cho bóng đá trẻ Trung Quốc. Với việc chính thức ghi tên mình vào vòng bốn đội mạnh nhất giải U17 châu Á 2026, giới truyền thông nước này tin rằng đội nhà đang nắm giữ cơ hội rất lớn để tiến đến trận đấu cuối cùng tranh ngôi vô địch.

Báo Trung tự tin vào sức mạnh của đội U17 ở bán kết sắp tới.

Vị thế cửa trên của U17 Trung Quốc

Phân tích về lộ trình sắp tới, tờ 163 Sports nhận định dù đối thủ ở bán kết là U17 Việt Nam hay U17 Australia, Trung Quốc vẫn được đánh giá ở vị thế cửa trên. Cụ thể, trang tin này khẳng định tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Bin Ukishima có tới 60-70% khả năng vượt qua một trong hai đối thủ kể trên để góp mặt trong trận chung kết.

Đây là một sự chuyển biến tâm lý đáng chú ý, bởi trước đó lứa cầu thủ này từng phải hứng chịu làn sóng chỉ trích nặng nề sau thất bại bất ngờ trước Indonesia ở vòng bảng. Chiến thắng trước Saudi Arabia không chỉ giúp giải tỏa áp lực mà còn giúp họ khẳng định lại năng lực của tập thể vốn được kỳ vọng là mạnh nhất lịch sử bóng đá trẻ nước này.

Tham vọng tái hiện kỳ tích vô địch

Bên cạnh đó, giới chuyên môn Trung Quốc cũng tỏ ra lạc quan khi nhìn vào nhánh đấu. Trong khi Nhật Bản phải đối đầu với những thử thách lớn như Uzbekistan và Hàn Quốc ở nhánh bên kia, thì lộ trình của Trung Quốc được đánh giá là thuận lợi hơn nhờ tránh được các đối thủ nặng ký sớm.

Tham vọng của bóng đá xứ tỷ dân hiện không chỉ dừng lại ở việc vào chung kết. Họ đang hướng tới mục tiêu tái hiện kỳ tích vô địch châu lục của năm 2004. Kịch bản lý tưởng nhất mà truyền thông Trung Quốc kỳ vọng chính là màn chạm trán Nhật Bản ở trận tranh cúp. Đây được xem là cơ hội để bóng đá trẻ nước này đòi lại món nợ từ lứa đàn anh U23 hồi đầu năm, đồng thời khẳng định sự trở lại mạnh mẽ trên bản đồ bóng đá châu lục.