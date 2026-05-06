Báo Yemen dè chừng lối đá tốc độ của U17 Việt Nam tại giải châu Á Truyền thông Yemen đánh giá U17 Việt Nam là thử thách then chốt tại bảng C nhờ nền tảng kỹ thuật và lối chơi tốc độ, sau khi thầy trò HLV Roland vô địch Đông Nam Á.

Trận mở màn bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen đang trở thành tâm điểm khi giới truyền thông Tây Á liên tục đưa ra những cảnh báo về sức mạnh của đại diện Đông Nam Á. Với vị thế là nhà đương kim vô địch U17 Đông Nam Á vừa giành được vào tháng trước, đoàn quân của HLV Roland đang sở hữu tâm lý hưng phấn cùng mục tiêu rõ ràng: cạnh tranh tấm vé tham dự World Cup U17.

Truyền thông Yemen đánh giá cao U17 Việt Nam ở VCK U17 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Thử thách bản lề cho tham vọng World Cup

Nằm trong bảng đấu có sự góp mặt của U17 UAE và ứng cử viên vô địch U17 Hàn Quốc, cơ hội đi tiếp của "Những chiến binh Sao vàng" phụ thuộc rất lớn vào kết quả của trận ra quân. Chỉ cần lọt vào top 2 đội dẫn đầu bảng, cánh cửa tiến tới vòng loại trực tiếp và tranh suất đi World Cup sẽ mở rộng.

Sự tự tin của U17 Việt Nam được xây dựng dựa trên sự tiến bộ vượt bậc về chiến thuật dưới thời HLV Roland. Lối chơi gắn kết cùng khả năng kiểm soát nhịp độ tốt là vũ khí giúp đội bóng đạt được những thành công gần đây trong khu vực.

Sự thận trọng từ truyền thông Tây Á

Bên kia chiến tuyến, tờ Mojaz News của Yemen thừa nhận đội nhà rơi vào bảng đấu cực kỳ khắc nghiệt. Phân tích về đối thủ đầu tiên, tờ báo này nhấn mạnh: "U17 Việt Nam là một tập thể sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt và lối chơi đầy tốc độ. Họ chắc chắn là một thử thách không hề dễ dàng cho U17 Yemen".

Theo đánh giá chuyên môn, 90 phút sắp tới có ý nghĩa chiến lược sống còn đối với đoàn quân của HLV Haitham Al Asbahi. Việc giành trọn 3 điểm trước Việt Nam không chỉ giúp Yemen cởi bỏ áp lực tâm lý mà còn tạo đà cho những trận đấu chông gai phía trước.

Trận đấu quan trọng quyết định cục diện bảng C giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 0h00 ngày 7/5 tới đây. Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh và tham vọng của các cầu thủ trẻ Việt Nam trên đấu trường châu lục.