Barca đánh cược với tương lai Marcus Rashford trước áp lực từ bom tấn Anthony Gordon Barcelona đối mặt rủi ro mất Marcus Rashford khi thời hạn kích hoạt điều khoản 30 triệu euro sắp hết, giữa lúc sự hiện diện của Anthony Gordon gây hoài nghi.

Barcelona đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè khi thời hạn kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford với giá 30 triệu euro đang đếm ngược từng ngày. Sự im lặng khó hiểu từ ban lãnh đạo Blaugrana, kết hợp với sự xuất hiện của tân binh đắt giá Anthony Gordon, đang tạo nên một canh bạc đầy rủi ro cho cả đội bóng lẫn cá nhân tiền đạo người Anh.

Thời hạn nghiệt ngã và rủi ro từ Manchester United

Hợp đồng cho mượn của Marcus Rashford sẽ chính thức đáo hạn vào ngày 15/06. Điều này đồng nghĩa với việc Barcelona chỉ còn chưa đầy 10 ngày để thực hiện quyền ưu tiên mua đứt theo mức giá đã thỏa thuận từ mùa hè năm ngoái. Nếu cột mốc này trôi qua mà không có động thái kích hoạt, Manchester United sẽ giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn và có thể yêu cầu bất kỳ mức giá nào cho ngôi sao 28 tuổi.

Tương lai Rashford tại Barca vẫn chưa rõ ràng.

Đáng chú ý, Rashford hiện đang tập trung cùng đội tuyển Anh để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup sắp tới với trận ra quân gặp Croatia vào ngày 18/06. Tuy nhiên, sự bất định về tương lai tại cấp câu lạc bộ có thể gây ảnh hưởng tâm lý không nhỏ đến chân sút này ngay trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ. Theo tờ Marca, câu lạc bộ xứ Catalan vẫn chỉ đang im lặng quan sát bất chấp những áp lực về thời gian.

Sự hy sinh và lời hứa từ Hansi Flick

Về mặt chuyên môn, Rashford đã nỗ lực chứng minh giá trị của mình trên sân cỏ. Anh bùng nổ mạnh mẽ trong giai đoạn cuối mùa giải để giúp Barca cán đích thành công, đồng thời thể hiện sự hy sinh tài chính to lớn. Cụ thể, tiền đạo này đã chấp nhận cắt giảm tới 40% mức lương so với thời điểm còn khoác áo Quỷ đỏ để được gắn bó lâu dài với sân Camp Nou.

Bên cạnh đó, huấn luyện viên Hansi Flick được cho là đã trực tiếp khẳng định với Rashford rằng anh nằm trong kế hoạch nhân sự chủ chốt của ông cho mùa giải tới. Mọi thứ tưởng chừng như đã an bài và việc Barca chi ra 30 triệu euro chỉ còn là vấn đề thủ tục, cho đến khi thương vụ Anthony Gordon xuất hiện.

Canh bạc Gordon và dấu hỏi về tham vọng của Blaugrana

Quyết định chi tới 70 triệu euro để đưa Anthony Gordon về từ Newcastle United đã làm đảo lộn mọi dự đoán. Đáng chú ý, Gordon chơi đúng ở vị trí hành lang cánh trái của Rashford. Việc đầu tư mạnh tay vào một tân binh cùng vị trí trong khi vẫn chần chừ với một người đã khẳng định được năng lực như Rashford đang tạo ra một bầu không khí đầy hoài nghi.

Động thái chiêu mộ Gordon của Barca khiến NHM đặt không ít dấu hỏi về tương lai Rashford.

Sự im lặng từ phía ban lãnh đạo dẫn đến nhiều giả thuyết về một kế hoạch tài chính phức tạp hoặc khả năng thay thế hoàn toàn Rashford bằng Gordon. Tuy nhiên, nếu thời hạn 15/06 trôi qua mà không có khoản thanh toán nào được thực hiện, Barcelona sẽ buộc phải bước vào một vòng đàm phán mới đầy rủi ro nếu vẫn muốn giữ chân tiền đạo người Anh.

Nhìn chung, đây là một nước đi đầy mạo hiểm của Barcelona. Cá nhân Rashford đang là người phải chịu áp lực nặng nề nhất trong những ngày đếm ngược cuối cùng này, ngay trước khi bước vào một trong những giải đấu quan trọng nhất sự nghiệp quốc tế của mình.