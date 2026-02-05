Barca nhắm Joao Pedro thay thế Lewandowski, Bayern Munich đàm phán mua Anthony Gordon Barcelona ưu tiên chiêu mộ Joao Pedro trong kế hoạch thay thế Robert Lewandowski đã 37 tuổi, trong khi Bayern Munich nỗ lực đưa Anthony Gordon về sân Allianz Arena.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang nóng lên với những động thái quyết liệt từ các đội bóng lớn tại châu Âu. Trọng tâm đổ dồn về Barcelona và Bayern Munich, khi hai gã khổng lồ này bắt đầu triển khai các kế hoạch thay thế những trụ cột đã luống tuổi bằng những ngôi sao đang ở độ chín sự nghiệp.

Barcelona tìm người kế vị Robert Lewandowski: Canh bạc mang tên Joao Pedro

Barcelona đã chính thức đưa tiền đạo Joao Pedro của Chelsea vào danh sách mục tiêu ưu tiên hàng đầu cho vị trí trung phong. Đội chủ sân Camp Nou đang đối mặt với bài toán nhân sự cấp thiết khi chân sút chủ lực Robert Lewandowski đã bước sang tuổi 37 và dự kiến sẽ rời câu lạc bộ sau khi mùa giải năm nay khép lại.

Ở tuổi 24, Joao Pedro được đánh giá là phương án hoàn hảo để mang lại sự tươi trẻ và hiệu suất ghi bàn ổn định cho hàng công của huấn luyện viên Hansi Flick. Chân sút người Brazil từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của các tuyển trạch viên Barca nhờ khả năng độc lập tác chiến và tư duy chiến thuật nhạy bén.

Joao Pedro được Barca săn đón.

Bayern Munich và nỗ lực sở hữu Anthony Gordon

Tại nước Đức, Bayern Munich đang đẩy nhanh quá trình đàm phán để chiêu mộ Anthony Gordon từ Newcastle United. Đội bóng xứ Bavaria đã duy trì liên lạc thường xuyên với người đại diện của cầu thủ chạy cánh 25 tuổi này trong nhiều tháng qua. Thương vụ này nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ huấn luyện viên Vincent Kompany, người đang muốn xây dựng một lối chơi tốc độ và giàu tính đột biến tại Allianz Arena.

Bayern Munich tự tin sức hút từ các danh hiệu và vị thế của đội bóng tại Bundesliga sẽ là yếu tố then chốt để thuyết phục tuyển thủ Anh rời Ngoại hạng Anh. Đây được xem là một phần trong kế hoạch cải tổ lực lượng sâu rộng của câu lạc bộ sau một mùa giải nhiều biến động.

Anthony Gordon trong tầm ngắm Bayern.

Barcelona gia hạn với Hansi Flick và củng cố hàng phòng ngự

Bên cạnh việc tìm kiếm tiền đạo, Barcelona cũng đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với huấn luyện viên Hansi Flick. Nhà cầm quân 61 tuổi người Đức đã hoàn toàn chinh phục ban lãnh đạo đội bóng bằng lối chơi tấn công cống hiến và những kết quả khả quan trên sân cỏ. Dự kiến, thông báo chính thức sẽ được đưa ra vào tuần tới.

Song song đó, đội bóng xứ Catalan cũng chuẩn bị phương án dự phòng cho hàng thủ. Nếu thất bại trong việc chiêu mộ Alessandro Bastoni từ Inter Milan, Barca sẽ chuyển hướng sang Cristian Romero của Tottenham. Trung vệ 28 tuổi người Argentina với lối chơi máu lửa và kinh nghiệm dày dặn tại Ngoại hạng Anh được xem là sự bổ sung chất lượng cho hệ thống phòng ngự của Flick.

Aston Villa và chiến dịch trẻ hóa lực lượng quy mô lớn

Aston Villa đang là một trong những đội bóng hoạt động năng nổ nhất trên thị trường. Đội chủ sân Villa Park đang nhắm tới James Trafford của Manchester City như một phương án dài hạn để thay thế Emiliano Martinez đã 33 tuổi. Thủ thành 23 tuổi người Anh được kỳ vọng sẽ sớm tiếp quản khung gỗ của đội bóng.

Ngoài ra, đội bóng này cũng đang theo dõi sát sao tiền đạo 18 tuổi Ibrahim Mbaye của PSG và tiền vệ 19 tuổi Bailey Rice từ Rangers. Ở chiều ngược lại, Aston Villa sẵn sàng bán đứt tiền vệ cánh 22 tuổi Tommi O'Reilly để cầu thủ này tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn, sau thời gian cho mượn tại Crewe Alexandra.

Các diễn biến đáng chú ý khác trên thị trường

Cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Lois Openda đang trở nên căng thẳng khi Coventry City, đội bóng vừa giành quyền thăng hạng Ngoại hạng Anh, quyết tâm cạnh tranh với Leeds United. Openda hiện đang thi đấu cho Juventus theo dạng cho mượn từ RB Leipzig.

Trong khi đó, Brighton đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Hayden Hackney từ Middlesbrough, đối đầu trực tiếp với Nottingham Forest. Sự xuất hiện của các đội bóng tầm trung tại Ngoại hạng Anh trong các thương vụ này cho thấy sức mạnh tài chính và tham vọng cạnh tranh ngày càng lớn của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.