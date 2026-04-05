Barca sắp hoàn tất vụ Bernardo Silva, Juventus quyết tâm chiêu mộ Tijjani Reijnders Barcelona tiến gần thỏa thuận với Bernardo Silva, Juventus nỗ lực đưa Reijnders trở lại Ý. Trong khi đó, Real Madrid kiên quyết giữ chân Endrick trước Arsenal và Chelsea.

Thị trường chuyển nhượng châu Âu đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với những diễn biến mới từ các đội bóng lớn. Tâm điểm chú ý dồn vào Barcelona khi đội bóng này chuẩn bị kích hoạt thương vụ đình đám mang tên Bernardo Silva, trong khi Juventus cũng đang ráo riết củng cố tuyến giữa bằng một gương mặt quen thuộc tại Serie A.

Barcelona chuẩn bị nổ bom tấn mang tên Bernardo Silva

Silva có thể sẽ là người của Barca ở mùa sau.

Đội bóng xứ Catalan gần như đã hoàn tất các điều khoản để đưa Bernardo Silva về sân Camp Nou. Tiền vệ 31 tuổi người Bồ Đào Nha đã bày tỏ nguyện vọng rời Manchester City sau nhiều năm gắn bó đầy vinh quang tại giải Ngoại hạng Anh. Theo các nguồn tin từ Barca Universal, thương vụ này sẽ chính thức được công bố ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa, đánh dấu một bước đi quan trọng trong kế hoạch nâng cấp đội hình của Barcelona.

Juventus tăng tốc trong cuộc đua giành Tijjani Reijnders

Juventus rất muốn có chữ ký của Reijnders.

Tại Ý, Juventus đang đẩy mạnh kế hoạch đưa Tijjani Reijnders trở lại Serie A. Cầu thủ 27 tuổi người Hà Lan vừa chuyển đến Manchester City từ AC Milan mùa trước với giá 46,3 triệu bảng nhưng dường như môi trường bóng đá Ý vẫn là nơi anh phát huy tốt nhất khả năng. Hiện tại, Juventus đang nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ này so với các đối thủ khác tại Serie A.

Real Madrid giữ chặt Endrick trước sự nhòm ngó từ nước Anh

Ban lãnh đạo Real Madrid đã đưa ra thông điệp đanh thép về tương lai của thần đồng Endrick. Dù nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Arsenal và Chelsea, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha kiên quyết không để chân sút 19 tuổi người Brazil ra đi. Kế hoạch của Real là tiếp tục mài giũa Endrick tại sân Bernabeu để anh trở thành trụ cột tương lai của câu lạc bộ.

