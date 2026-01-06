Barca sắp sở hữu Bernardo Silva, MU tiến gần thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Ederson Barcelona đạt thỏa thuận chiêu mộ Bernardo Silva dưới dạng tự do từ Man City, trong khi MU sẵn sàng chi 35 triệu bảng cho tiền vệ Ederson của Atalanta.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các ông lớn châu Âu. Trong khi Barcelona đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để đón ngôi sao Bernardo Silva, Manchester United cũng đang tăng tốc trong thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson nhằm củng cố trục giữa cho mùa giải mới.

Barcelona đạt thỏa thuận then chốt với Bernardo Silva

Đội bóng xứ Catalan được cho là đã đạt được thỏa thuận hoàn toàn để chiêu mộ tiền vệ Bernardo Silva từ Manchester City dưới dạng chuyển nhượng tự do. Đây được xem là một thắng lợi lớn của Barcelona trên bàn đàm phán khi tiền vệ 31 tuổi này đã từ chối những lời đề nghị hấp dẫn từ Atletico Madrid và Benfica để ưu tiên gia nhập đội chủ sân Camp Nou.

Bernardo Silva đã ở rất gần với Barca.

Dù các thỏa thuận cá nhân đã cơ bản hoàn tất, thương vụ này hiện đang chờ quyết định phê duyệt cuối cùng từ tân huấn luyện viên trưởng Hansi Flick. Sự hiện diện của Bernardo Silva được kỳ vọng sẽ mang lại sự đột biến và kinh nghiệm dày dặn cho tuyến giữa của Barca trong bối cảnh đội bóng đang tái thiết mạnh mẽ.

Phương án Darwin Nunez và tương lai của Joao Cancelo

Bên cạnh Bernardo Silva, Barcelona cũng đang thảo luận với Al Hilal về trường hợp của tiền đạo Darwin Nunez. Đáng chú ý, cuộc đàm phán này diễn ra song song với quá trình mua đứt hậu vệ Joao Cancelo. Darwin Nunez, 26 tuổi, hiện đang cân nhắc chấm dứt hợp đồng với đội bóng Saudi Arabia sau khi không còn nằm trong kế hoạch thi đấu của câu lạc bộ này. Hiện tiền đạo người Uruguay cũng đang thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh.

Manchester United và mục tiêu 35 triệu bảng mang tên Ederson

Tại Anh, Manchester United đang đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta. Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" xác định đây là mục tiêu trọng điểm để bổ sung sức mạnh cơ bắp và khả năng kiểm soát cho khu trung tuyến. Mức phí chuyển nhượng của thương vụ này dự kiến rơi vào khoảng 35 triệu bảng.

Ederson đã có một mùa giải ấn tượng tại Serie A, và việc sở hữu chữ ký của tiền vệ này sẽ giúp HLV của MU có thêm nhiều lựa chọn chiến thuật. Các cuộc đàm phán đang tiến triển tích cực và đội chủ sân Old Trafford kỳ vọng sẽ sớm công bố bản hợp đồng này trước khi bước vào giai đoạn tiền mùa giải.

Biến động nhân sự tại Liverpool và các đội bóng Serie A

Trong khi đó, trung vệ Ibrahima Konate của Liverpool đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ ít nhất hai câu lạc bộ tại giải VĐQG Saudi Arabia. Tuyển thủ Pháp dự kiến sẽ rời Anfield theo dạng tự do sau khi mùa giải khép lại và hiện đang cân nhắc các lựa chọn cho tương lai.

Juventus và Inter Milan chạy đua vũ trang

Tại Ý, Juventus đang nhắm tới bộ đôi tiền đạo Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) và Randal Kolo Muani (PSG) để làm mới hàng công. Trong khi đó, đại kình địch Inter Milan lại tập trung vào các nhân sự trẻ trung và giàu tiềm năng.

Inter Milan hiện đang thúc đẩy đàm phán chiêu mộ Curtis Jones từ Liverpool và hậu vệ cánh Marco Palestra từ Atalanta. Đáng chú ý, đội bóng thành Milan đã xác định Oumar Solet của Udinese là mục tiêu hàng đầu cho hàng thủ, sau khi từ chối những cái tên lừng lẫy như David Alaba hay Harry Maguire do yêu cầu mức lương quá cao. Chiến lược của Inter là ưu tiên những cầu thủ trẻ nhằm xây dựng nền tảng bền vững cho đội bóng trong tương lai.