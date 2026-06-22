Barca tái khởi động thương vụ Marcus Rashford và động thái cứng rắn của Man Utd với Benjamin Sesko Barcelona kỳ vọng chiêu mộ Marcus Rashford nếu đẩy đi thành công Raphinha, trong khi Manchester United kiên quyết giữ chân Benjamin Sesko trước sự dòm ngó từ các đại gia La Liga.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những nước đi chiến thuật đầy toan tính từ các ông lớn châu Âu. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là nỗ lực của Barcelona trong việc làm mới hàng công, cùng sự quyết liệt của Manchester United trong việc bảo vệ những nhân tố tương lai.

Barcelona và quân bài domino Marcus Rashford - Raphinha

Barcelona đang lên kế hoạch tái khởi động thương vụ chiêu mộ tiền đạo Marcus Rashford từ Manchester United. Đội chủ sân Camp Nou coi chân sút người Anh là mục tiêu ưu tiên để nâng cấp sức mạnh hỏa lực. Tuy nhiên, tính khả thi của thương vụ này phụ thuộc lớn vào việc giải phóng quỹ lương và huy động ngân sách.

Cụ thể, gã khổng lồ xứ Catalan kỳ vọng sẽ nhận được một lời đề nghị khổng lồ từ Saudi Arabia dành cho ngôi sao chạy cánh Raphinha. Khoản tiền thu về từ việc bán cầu thủ người Brazil được xem là chìa khóa tài chính giúp Barcelona thuyết phục Manchester United nhả người. Việc Rashford chuyển đến Tây Ban Nha có thể tạo ra một trong những thương vụ đình đám nhất kỳ chuyển nhượng năm nay.

Raphinha có thể là lời giải cho thương vụ Rashford.

Manchester United: Quyết giữ Sesko, đối đầu PSG vụ Summerville

Ở chiều ngược lại, ban lãnh đạo Manchester United đang thể hiện thái độ cứng rắn trong việc giữ chân các trụ cột. Đội bóng thành Manchester đã chính thức từ chối mọi lời đề nghị dành cho tiền đạo Benjamin Sesko. Dù nhận được sự quan tâm gắt gao từ Barcelona và Atletico Madrid, "Quỷ đỏ" khẳng định chân sút 23 tuổi này là một phần không thể thiếu trong kế hoạch tương lai của câu lạc bộ.

Bên cạnh việc giữ chân người cũ, Manchester United đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên bàn đàm phán. PSG đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Crysencio Summerville từ West Ham. Ngôi sao người Hà Lan vừa có màn trình diễn ấn tượng tại World Cup, khiến tham vọng sở hữu anh của đội chủ sân Old Trafford trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi phải đối đầu với tiềm lực tài chính từ nước Pháp.

Arsenal và Juventus: Những toan tính chiến thuật mới

Tại Bắc London, Arsenal đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Morgan Rogers từ Aston Villa. Đáng chú ý, Pháo thủ đang tận dụng sức ảnh hưởng của Declan Rice để thuyết phục chân sút 23 tuổi này gia nhập sân Emirates. Mối quan hệ đồng đội ở tuyển Anh giữa Rice và Rogers được xem là yếu tố then chốt giúp Arsenal chiếm ưu thế trong thương vụ này.

Arsenal đang tích cực theo đuổi Rogers.

Trong khi đó, Juventus đang nhắm tới việc củng cố hệ thống phòng ngự. "Lão bà" đã điền tên thủ thành Emiliano Martinez (Aston Villa) và trung vệ kinh nghiệm John Stones vào danh sách mua sắm. Với việc John Stones hiện là cầu thủ tự do, Juventus đang nỗ lực tiếp cận để bổ sung bản lĩnh cho hàng thủ 32 tuổi này.

Những chuyển động đáng chú ý khác tại Premier League

Newcastle United đang bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới tiền vệ trẻ Yasin Ayari của Brighton. Đội bóng vùng Đông Bắc đang đẩy mạnh các bước tiếp cận để sớm hoàn tất thương vụ này trước sự cân nhắc gia hạn của Brighton.

Ở giải hạng dưới, Leeds United đã gửi lời đề nghị chính thức trị giá 20 triệu bảng tới Southampton để hỏi mua tiền vệ Shea Charles. Đây là bước đi quyết liệt nhằm phục vụ mục tiêu thăng hạng của đội bóng vùng Yorkshire.

Tại Chelsea, tiền đạo Nicolas Jackson đã khẳng định cam kết gắn bó với sân Stamford Bridge. Chân sút 25 tuổi người Senegal quyết tâm thể hiện năng lực trong giai đoạn tiền mùa giải để ghi điểm với tân HLV trưởng Xabi Alonso, qua đó tìm kiếm một suất đá chính trong đội hình chính thức của The Blues.