Barca vs Mallorca: Chỉnh thước ngắm cho hàng công trước đại chiến Atletico Thầy trò Hansi Flick đang đối mặt với nghịch lý phung phí cơ hội dù sở hữu chỉ số xG áp đảo. Cuộc tiếp đón Mallorca là dịp để các chân sút tìm lại bản năng sát thủ.

Barcelona hiện là đội bóng sở hữu hàng công tạo ra nhiều cơ hội nhất châu Âu nhưng đồng thời cũng dẫn đầu về tỷ lệ bỏ lỡ. Thầy trò Hansi Flick cần khắc phục sự phung phí này ngay trong cuộc tiếp đón Mallorca tại vòng 23 La Liga để chuẩn bị cho giai đoạn then chốt của mùa giải.

Barcelona thường xuyên bỏ lỡ cơ hội ở những trận đấu gần đây.

Nghịch lý tại Camp Nou: Tấn công hay nhưng dứt điểm tệ

Dưới thời Hansi Flick, Barcelona đã lột xác trở thành một cỗ máy tấn công với cường độ cực cao. Tuy nhiên, một nghịch lý đang tồn tại: "Los Blaugrana" tạo ra vô số cơ hội mười mươi nhưng lại chuyển hóa bàn thắng vô cùng kém hiệu quả. Những con số thống kê gần đây thực sự là một hồi chuông báo động cho tham vọng của đội bóng xứ Catalan.

Cụ thể, trong chiến thắng trước Elche, Barcelona áp đảo tuyệt đối với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 6.44 và tạo ra 13 cơ hội lớn. Thế nhưng, bảng tỷ số chỉ hiện kết quả 3 bàn thắng, đồng nghĩa với việc các chân sút đã bỏ lỡ tới 10 cơ hội ngon ăn. Trước đó, trong trận gặp Albacete, đội chủ sân Camp Nou cũng phung phí 5 trên tổng số 7 cơ hội mười mươi có được.

Lời cảnh báo từ Atletico Madrid

Sự phung phí này có thể chưa gây hậu quả nghiêm trọng trước những đối thủ dưới tầm như Elche hay Albacete, nhưng nó sẽ là "tự sát" khi bước vào các trận cầu lớn. Đáng chú ý, lá thăm tại Cúp Nhà Vua đã đưa Barcelona chạm trán Atletico Madrid ở vòng bán kết.

Đối đầu với hệ thống phòng ngự trứ danh của Diego Simeone, Barcelona chắc chắn sẽ không có nhiều khoảng trống hay hàng tá cơ hội để lãng phí. Tại chảo lửa Wanda Metropolitano, sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ nằm ở một tình huống dứt điểm quyết đoán. Hansi Flick hiểu rõ rằng nếu không sớm "chỉnh lại thước ngắm", đội bóng của ông có thể phải trả giá đắt bằng một danh hiệu.

Hansi Flick cần Barcelona chỉnh lại thước ngắm sớm.

Mallorca: Bài tổng duyệt quan trọng

Trận đấu với Mallorca tối nay không chỉ đơn thuần là mục tiêu giành 3 điểm để duy trì vị thế tại La Liga. Đây được coi là buổi tổng duyệt cuối cùng để các ngôi sao trên hàng công tìm lại bản năng sát thủ và sự lạnh lùng cần thiết trước khung thành.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Đức cũng cần các học trò rút kinh nghiệm từ trận lượt đi. Dù dẫn trước 2 bàn và chơi hơn 2 người trong phần lớn thời gian, Barca khi đó đã thi đấu thiếu quyết tâm để kết liễu đối thủ. Ở lần tái đấu này, một chiến thắng đậm đà đi kèm với hiệu suất dứt điểm cao sẽ là liều thuốc tinh thần hoàn hảo nhất cho đoàn quân của Hansi Flick trước khi bước vào cuộc đại chiến với Atletico Madrid.