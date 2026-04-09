Barcelona 0-2 Atletico Madrid: Thẻ đỏ của Cubarsi và sự vô duyên của Marcus Rashford Thất bại 0-2 ngay tại sân nhà trước Atletico Madrid khiến Barcelona rơi vào thế khó tại Champions League. Tấm thẻ đỏ sớm của Pau Cubarsi đã phá hỏng mọi toan tính của Hansi Flick.

Barcelona vừa trải qua một đêm kinh hoàng tại Champions League khi để thua 0-2 trước Atletico Madrid ngay trên sân nhà. Trong một trận đấu mà mọi yếu tố từ nhân sự đến may mắn đều ngoảnh mặt, Blaugrana đã phải trả giá đắt cho những sai lầm cá nhân và sự thiếu sắc bén trên hàng công.

Nút thắt Pau Cubarsi và bước ngoặt trận đấu

Kế hoạch của Hansi Flick sớm bị phá sản bởi tấm thẻ đỏ trực tiếp của Pau Cubarsi. Pha truy cầu trái phép với Simeone không chỉ khiến trung vệ trẻ này nhận điểm số thấp nhất trận (5.1) mà còn đẩy Barcelona vào thế thiếu người trong phần lớn thời gian thi đấu.

Để bù đắp khoảng trống, Eric Garcia đã phải lùi về trám chỗ Cubarsi. Dù Garcia thi đấu đầy nỗ lực với khả năng đọc tình huống ổn định (6.4 điểm), hàng thủ Barca vẫn không thể đứng vững trước sức ép từ đội khách.

Hàng công vô duyên: Nỗi thất vọng Marcus Rashford

Trong bối cảnh thiếu người, Barcelona vẫn tạo ra những cơ hội rõ rệt nhưng Marcus Rashford đã có một ngày thi đấu vô duyên kỳ lạ. Tiền đạo người Anh tung ra hàng loạt cú dứt điểm hiểm hóc, thậm chí đưa bóng dội xà ngang nhưng không một lần xuyên thủng lưới Atletico.

Cùng chung số phận là Robert Lewandowski. Trung phong người Ba Lan hoàn toàn bị phong tỏa bởi hệ thống phòng ngự kỷ luật của Atletico và bị thay ra ngay đầu hiệp hai với điểm số chỉ đạt 5.8. Sự bế tắc của các cựu binh khiến nỗ lực của đội bóng xứ Catalonia trở nên vô vọng.

Lamine Yamal - Điểm sáng đơn độc

Giữa màn trình diễn ảm đạm, Lamine Yamal là cầu thủ hiếm hoi giữ được phong độ đỉnh cao. Với 7.0 điểm, anh là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Barcelona. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện của Yamal liên tục khuấy đảo hành lang cánh, nhưng sự thiếu kết nối từ các đồng đội khiến những nỗ lực này không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Thất bại 0-2 không chỉ phản ánh sự thua thiệt về quân số mà còn chỉ ra những bài học đắt giá về sự tập trung tại đấu trường đỉnh cao. Gerard Martin (6.5) và Dani Olmo (6.8) dù đã rất cố gắng điều tiết lối chơi nhưng không thể bù đắp được khoảng trống mênh mông mà hệ thống phòng ngự để lộ sau những bàn thắng của Alvarez và Sorloth.

Bảng điểm chi tiết Barcelona (Sơ đồ 4-3-3)

Cầu thủ Điểm số Ghi chú chính Lamine Yamal 7.0 Xuất sắc nhất đội, liên tục tạo đột biến Dani Olmo 6.8 Hoạt động năng nổ ở trung lộ Gerard Martin 6.5 Điềm tĩnh nhưng mắc lỗi vị trí bàn thua thứ hai Eric Garcia 6.4 Trám chỗ tốt sau thẻ đỏ Marcus Rashford 6.3 Nỗ lực nhưng dứt điểm kém duyên Joao Cancelo 6.0 Tích cực hỗ trợ tấn công, sút trúng cột dọc Pedri 6.0 Điều tiết tốt trước khi bị thay ra Joan Garcia 5.9 Vất vả, ít cơ hội cản phá bàn thua Jules Kounde 5.8 Phản ứng chậm trong bàn thua thứ hai Robert Lewandowski 5.8 Mờ nhạt, bị phong tỏa hoàn toàn Pau Cubarsi 5.1 Thẻ đỏ tai hại, thay đổi cục diện

Trận thua này đẩy thầy trò Hansi Flick vào thế chân tường tại Champions League. Barcelona sẽ cần những điều chỉnh mạnh mẽ về cả tâm lý lẫn chiến thuật nếu muốn lật ngược thế cờ trong các vòng đấu tới.