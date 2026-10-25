Barcelona 1-2 Real Madrid: Real Madrid giành chiến thắng Barcelona và Real Madrid cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, kết quả trận này tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Hai đội gặp nhau lúc 3h00 ngày 26/10/2026.

Barcelona 1 - 2 Real Madrid Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Barcelona tiếp đón Real Madrid.

13' Barcelona ép sân Cầm bóng: Barcelona 66% - 34% Real Madrid, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

25' Barcelona ép sân Cầm bóng: Barcelona 61% - 39% Real Madrid, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 2.

30' Thay người Phút 30' (Barcelona): Alejandro Balde vào sân thay Xavi Espart.

37' Barcelona ép sân Cầm bóng: Barcelona 58% - 42% Real Madrid, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 3.

41' BÀN THẮNG! Real Madrid (0-1) Phút 41': Kylian Mbappé (Real Madrid) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thẻ vàng Phút 46': Aurelien Tchouameni (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Foul).

50' Barcelona ép sân Cầm bóng: Barcelona 60% - 40% Real Madrid, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 1 - 4.

61' BÀN THẮNG! Barcelona (1-1) Phút 61': Raphael Dias Belloli (Barcelona) lập công (kiến tạo: Pedri). Tỷ số: 1 - 1.

62' Thay người Phút 62' (Real Madrid): Denzel Dumfries vào sân thay Federico Valverde.

62' Barcelona ép sân Cầm bóng: Barcelona 59% - 41% Real Madrid, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 5; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 4.

74' Thay người Phút 74' (Barcelona): Frenkie de Jong vào sân thay Fermín López.

74' Barcelona ép sân Cầm bóng: Barcelona 59% - 41% Real Madrid, dứt điểm 13 - 8 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 4 - 6; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 3 - 5.

80' Thay người Phút 80' (Real Madrid): Eduardo Camavinga vào sân thay Bernardo Silva.

84' Thẻ vàng Phút 84': Anthony Gordon (Barcelona) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Thay người Phút 85' (Barcelona): Karim Adeyemi vào sân thay Anthony Gordon.

86' Thay người Phút 86' (Barcelona): Gabriel Jesus vào sân thay Raphael Dias Belloli.

86' Barcelona ép sân Cầm bóng: Barcelona 62% - 38% Real Madrid, dứt điểm 17 - 8 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 6 - 6; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 10 - 11, cứu thua 3 - 5.

87' BÀN THẮNG! Real Madrid (1-2) Phút 87': Kylian Mbappé (Real Madrid) lập công (kiến tạo: Eduardo Camavinga). Tỷ số: 1 - 2.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Marc Cucurella (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Dissent).

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Kylian Mbappé (Real Madrid) nhận thẻ vàng (Dissent).

90+4' Thay người Phút 90+4' (Real Madrid): Trent Alexander-Arnold vào sân thay Arda Güler.

90+4' Thay người Phút 90+4' (Real Madrid): Carlos Espí vào sân thay Yan Diomande.

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Karim Adeyemi (Barcelona) nhận thẻ vàng (Argument).

90+6' Thẻ vàng Phút 90+6': Alejandro Balde (Barcelona) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Barcelona 1-2 Real Madrid Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 05:01 26/10/2026

Đội hình chính thức Barcelona Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Flick Real Madrid Sơ đồ 4-4-2 · HLV José Mourinho 1 Joan García 12 X. Espart 5 Pau Cubarsí Paredes 18 Gerard Martín 2 João Cancelo 8 Pedri 16 Rodri 7 Fermín 10 Lamine Yamal 11 Raphinha 17 A. Gordon 13 A. Lunin 8 F. Valverde 16 I. Konaté 4 D. Huijsen 17 Marc Cucurella 15 A. Güler 14 A. Tchouaméni 20 Bernardo Silva 5 J. Bellingham 10 Kylian Mbappé 25 Y. Diomande Dự bị Barcelona 14 K. Adeyemi 13 W. Szczęsny 25 D. Livaković 32 O. Goren 6 Gavi 9 Gabriel Jesus 4 B. Farinas 29 H. Abdelkarim 3 Alejandro Balde Real Madrid 39 I. Voloshyn 12 Alexander-Arnold 6 E. Camavinga 22 A. Rüdiger 27 Thiago Pitarch 26 Sergio Mestre 19 Carlos Espí 9 Endrick 3 Éder Militão Cập nhật đội hình lúc 02:32 26/10/2026

Barcelona Thống kê Real Madrid 62% Kiểm soát bóng 38% 18 Dứt điểm 10 6 Trúng đích 5 6 Phạt góc 6 15 Phạm lỗi 11 3 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Kylian Mbappé Real Madrid 2 bàn Raphinha Barcelona 1 bàn Pedri Barcelona 1 kiến tạo · điểm 7.64 E. Camavinga Real Madrid 1 kiến tạo · điểm 6.7 A. Lunin Real Madrid Điểm 7.86 João Cancelo Barcelona Điểm 7.28

Barcelona và Real Madrid cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, nên trận đấu tại Spotify Camp Nou lúc 3h00 ngày 26/10/2026 tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Đội chủ nhà đang dẫn đầu với 27 điểm, còn Real Madrid xếp thứ 3 với 21 điểm, kém 6 điểm.

Barcelona giữ ngôi đầu nhưng vừa nếm thất bại

Barcelona đang đứng hạng 1 với 27 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng xứ Catalan thắng 4 trận và thua 1 trận. Điều đáng chú ý là trận thua đến ở lượt đấu gần đây nhất, sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước đó.

Chuỗi thắng bị cắt đứt có thể khiến Barcelona muốn nhanh chóng lấy lại nhịp độ. Thi đấu trên sân nhà trước đối thủ cùng nhóm tranh ngôi đầu, đội chủ nhà có cơ hội chứng tỏ họ xứng đáng ở vị trí dẫn đầu.

Real Madrid mang theo chuỗi 4 trận thắng

Ở chiều ngược lại, Real Madrid đang hạng 3 với 21 điểm và có phong độ rất tốt. Đội khách thắng 4 trận gần nhất, sau một trận thua ở thời điểm xa hơn trong chuỗi 5 trận. Như vậy, Real Madrid bước vào trận đấu với mạch kết quả tích cực và tâm lý hưng phấn.

Chuỗi thắng này giúp đội bóng thủ đô Tây Ban Nha đủ tự tin để thu hẹp khoảng cách với đối thủ trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách 6 điểm và ý nghĩa của trận đấu

Hai đội đang cách nhau 6 điểm. Barcelona thắng sẽ nới rộng khoảng cách và củng cố vị trí dẫn đầu. Nếu Real Madrid giành chiến thắng, khoảng cách giữa hai đội sẽ được rút ngắn đáng kể, cuộc đua vô địch vì thế càng thêm căng thẳng.

Chính bối cảnh này khiến mỗi điểm số trong cuộc gặp trở nên có giá trị lớn đối với cả hai bên.

Điểm then chốt về chiến thuật

Hai tình huống phong độ đối lập tạo nên điểm nhấn của trận đấu. Barcelona có lợi thế sân nhà và vị trí trên bảng xếp hạng, nhưng vừa mất đi mạch thắng. Real Madrid đang thăng hoa với 4 chiến thắng liên tiếp và không có áp lực phải bảo vệ ngôi đầu.

Do đó, khả năng kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu trận sẽ rất quan trọng. Đội chủ nhà cần sớm lấy lại sự chắc chắn sau trận thua gần nhất. Đội khách sẽ tìm cách duy trì sự tự tin để gây khó khăn cho đối thủ ngay trên sân của họ.

Nhận định

Trên giấy tờ, hai đội ở thế cân bằng. Barcelona hơn về thứ hạng và điểm số, còn Real Madrid nhỉnh hơn về mạch kết quả gần đây. Trận đấu có nhiều khả năng diễn ra giằng co, và đội nào xử lý tốt hơn áp lực của cuộc đua ngôi đầu sẽ có lợi thế lớn trên hành trình tranh chức vô địch.

Barcelona 5 trận gần nhất B T T T T 9 Trận 9-0-0 T-H-B 39 Ghi (TB 4.3) 9 Thủng lưới Real Madrid 5 trận gần nhất T T T T B 9 Trận 7-0-2 T-H-B 23 Ghi (TB 2.6) 9 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 9 9 0 0 +30 27 T T T T T 2 Atletico Madrid 10 8 1 1 +12 25 T T T T T 3 Real Madrid 9 7 0 2 +14 21 T T B T T 4 Real Betis 9 6 1 2 +2 19 B T H T T …

Tình hình lực lượng Barcelona ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ A. Christensen (Muscle Injury) ✚ E. Garcia (Muscle Injury) ✚ J. Kounde (Ankle Injury) ✚ D. Olmo (Groin Injury) ✚ R. Bardghji (Knee Injury) ✚ A. Christensen (Muscle Injury) ✚ E. Garcia (Muscle Injury) Real Madrid ✚ R. Asencio (Broken Leg) ✚ F. Mendy (Hip Injury) ✚ Rodrygo (Knee Injury) ✚ Vinicius Junior (Red Card) ✚ R. Asencio (Broken Leg) ✚ F. Mendy (Hip Injury) ✚ Rodrygo (Knee Injury) ✚ Vinicius Junior (Red Card)