Barcelona 3-2 Villarreal: Barcelona giành chiến thắng
Barcelona chơi rất tốt trên sân nhà và sẽ tìm điểm tựa ấy khi tiếp Villarreal. Trận đấu diễn ra lúc 20h00 ngày 22/11/2026 tại Spotify Camp Nou.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Barcelona tiếp đón Villarreal.
- 5'BÀN THẮNG! Villarreal (0-1)
Phút 5': Tajon Buchanan (Villarreal) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 7'BÀN THẮNG! Villarreal (0-2)
Phút 7': Tani Oluwaseyi (Villarreal) lập công (kiến tạo: Alberto Moleiro). Tỷ số: 0 - 2.
- 11'Thẻ vàng
Phút 11': Pape Gueye (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).
- 13'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Barcelona 75% - 25% Villarreal, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 0 - 1.
- 20'VAR
Phút 20': Phạt đền được công nhận — Lamine Yamal (Barcelona).
- 23'Hỏng phạt đền
Phút 23': Lamine Yamal (Barcelona) sút hỏng phạt đền.
- 25'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Barcelona 78% - 22% Villarreal, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 3 - 4.
- 32'Thẻ vàng
Phút 32': Alberto Moleiro (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).
- 37'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Barcelona 74% - 26% Villarreal, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 6.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 47'Thẻ vàng
Phút 47': Pau Navarro (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).
- 49'Thẻ vàng
Phút 49': Alex Freeman (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).
- 49'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Barcelona 73% - 27% Villarreal, dứt điểm 15 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 5 - 11, cứu thua 0 - 3.
- 57'BÀN THẮNG! Barcelona (1-2)
Phút 57': Gerard Martín (Barcelona) lập công (kiến tạo: Pedri). Tỷ số: 1 - 2.
- 61'BÀN THẮNG! Barcelona (2-2)
Phút 61': Fermín López (Barcelona) lập công (kiến tạo: Lamine Yamal). Tỷ số: 2 - 2.
- 61'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Barcelona 71% - 29% Villarreal, dứt điểm 22 - 3 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 10 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 14, cứu thua 0 - 5.
- 63'Thẻ vàng
Phút 63': Carlos Romero (Villarreal) nhận thẻ vàng (Foul).
- 65'Thay người
Phút 65' (Villarreal): Carlos Macià vào sân thay Alberto Moleiro.
- 65'Thay người
Phút 65' (Villarreal): Sergi Cardona Bermúdez vào sân thay Carlos Romero.
- 67'BÀN THẮNG! Barcelona (3-2)
Phút 67': Pau Navarro (Villarreal) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 3 - 2.
- 68'Thay người
Phút 68' (Barcelona): Anthony Gordon vào sân thay Karim Adeyemi.
- 68'Thay người
Phút 68' (Barcelona): Daniel Olmo Carvajal vào sân thay Fermín López.
- 73'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Barcelona 73% - 27% Villarreal, dứt điểm 24 - 4 (trúng đích 8 - 2), phạt góc 10 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 8 - 17, cứu thua 0 - 6.
- 74'Thẻ vàng
Phút 74': Hans-Dieter Flick (Barcelona) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 76'Thẻ vàng
Phút 76': Raphael Dias Belloli (Barcelona) nhận thẻ vàng (Foul).
- 76'Thay người
Phút 76' (Villarreal): Nicolas Pépé vào sân thay Santi Comesaña.
- 76'Thay người
Phút 76' (Villarreal): Ayoze Pérez vào sân thay Tajon Buchanan.
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': Marc Bernal (Barcelona) nhận thẻ vàng (Foul).
- 84'Thay người
Phút 84' (Barcelona): Jules Koundé vào sân thay Eric García.
- 85'Barcelona ép sân
Cầm bóng: Barcelona 72% - 28% Villarreal, dứt điểm 28 - 4 (trúng đích 9 - 2), phạt góc 10 - 0; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 11 - 17, cứu thua 0 - 7.
- 86'Thay người
Phút 86' (Villarreal): Álvaro Santiago Mouriño González vào sân thay Georges Mikautadze.
- 90+1'Thay người
Phút 90+1' (Barcelona): Pablo Martín Páez Gavira vào sân thay Marc Bernal.
- 90+3'Thẻ đỏ
Phút 90+3': Pau Navarro (Villarreal) nhận thẻ đỏ.
- KTKết thúc: Barcelona 3-2 Villarreal
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.
Cập nhật lúc 22:01 22/11/2026
Barcelona chơi rất tốt trên sân nhà, và đó là lợi thế lớn nhất của đội bóng xứ Catalonia khi tiếp Villarreal lúc 20h00 ngày 22/11/2026 tại Spotify Camp Nou. Đội chủ nhà đang đứng đầu bảng xếp hạng với 33 điểm, trong khi Villarreal xếp thứ 9 với 15 điểm.
Spotify Camp Nou, điểm tựa của đội đầu bảng
Vị trí số 1 cùng 33 điểm cho thấy Barcelona đang vận hành ổn định ở mặt trận trong nước. Sân nhà là nơi đội bóng thường tìm thấy sự tự tin, nhịp độ và sức ép lên đối thủ. Với một đội dẫn đầu, trận đấu trên sân của mình luôn là cơ hội để củng cố vị thế.
Villarreal hiện cách Barcelona 18 điểm trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về vị thế giữa hai đội trước giờ bóng lăn.
Phong độ: Barcelona có đà tốt hơn
Trong 5 trận gần nhất, Barcelona thắng 3 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng đều đến ở những trận mới nhất, còn 2 trận thua nằm ở giai đoạn trước đó. Điều này cho thấy đội chủ nhà đang đi lên và bước vào trận đấu với tâm lý tích cực.
Về phía Villarreal, đội khách cũng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, đường đi của họ thiếu ổn định hơn: thắng ở trận gần nhất, trước đó thua liền 2 trận, rồi thắng 2 trận ở giai đoạn cũ hơn. Chiến thắng mới nhất là tín hiệu đáng mừng, song chuỗi kết quả lên xuống cho thấy đội khách chưa tìm được sự đều đặn.
Thế đối đầu khá cân bằng
Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Barcelona thắng 3 trận, Villarreal thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Mỗi lần gặp nhau đều phân định thắng thua rõ ràng. Barcelona nhỉnh hơn về thành tích, nhưng Villarreal đã chứng tỏ họ đủ sức gây khó khăn cho đội bóng xứ Catalonia.
Điểm then chốt của trận đấu
Với vị thế đội đầu bảng và lợi thế sân nhà, nhiều khả năng Barcelona sẽ chủ động kiểm soát thế trận và gây sức ép từ sớm. Việc giữ vững sự tập trung trước một đối thủ từng thắng 2 trong 5 lần gặp gần nhất sẽ là yếu tố quan trọng.
Villarreal có động lực từ chiến thắng ở trận gần nhất và thành tích đối đầu không hề tệ. Nếu duy trì được sự kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội, đội khách hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà. Tuy nhiên, thử thách chơi trên sân của đội đứng đầu bảng không hề nhỏ.
Nhận định
Nhìn chung, Barcelona nghiêng về thế thượng phong nhờ vị trí trên bảng xếp hạng, đà thắng 3 trận liên tiếp gần đây và điểm tựa sân nhà. Villarreal vẫn có những điểm đáng chú ý, nhưng để tạo bất ngờ tại Spotify Camp Nou, đội khách cần một màn trình diễn thật chắc chắn.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)