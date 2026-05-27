Barcelona cân nhắc chi 35 triệu USD mua đứt Marcus Rashford: Đầu tư hay rủi ro? Dù đóng góp 28 bàn thắng giúp Barca vô địch La Liga, việc mua đứt Marcus Rashford trị giá 35 triệu USD vẫn là bài toán khó do rào cản tài chính và phong độ thất thường của tiền đạo người Anh.

Barcelona đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng về nhân sự khi thời hạn kích hoạt điều khoản mua đứt Marcus Rashford từ Manchester United đang đến gần. Với mức phí 35 triệu USD (tương đương khoảng 30 triệu euro), đội chủ sân Camp Nou phải cân nhắc giữa giá trị chuyên môn thuần túy và những áp lực tài chính đè nặng từ quy định của La Liga.

Barcelona vẫn chưa chốt hạ thương vụ chiêu mộ Marcus Rashford.

Hiệu suất vượt kỳ vọng và tầm ảnh hưởng tại Camp Nou

Nhìn lại mùa giải vừa qua, Marcus Rashford đã chứng minh mình là một trong những bản hợp đồng mượn thành công nhất của Barcelona. Ban đầu chỉ được đưa về với vai trò dự phòng cho Raphinha và Lamine Yamal, nhưng chân sút người Anh đã nhanh chóng chiếm lĩnh suất đá chính sau những biến động về nhân sự do chấn thương. Với 49 lần ra sân trên mọi đấu trường, Rashford trở thành cầu thủ thi đấu nhiều thứ ba tại câu lạc bộ.

Về mặt thống kê, Rashford đã có một mùa giải bùng nổ với 14 bàn thắng và 14 đường kiến tạo. Tổng cộng 28 lần in dấu giày vào bàn thắng giúp anh chỉ đứng sau những cái tên như Yamal, Fermin Lopez và Raphinha về chỉ số tấn công. Những khoảnh khắc xuất thần như cú đúp vào lưới Newcastle hay quả đá phạt trực tiếp định đoạt trận El Clasico trước Real Madrid là minh chứng rõ nét cho đẳng cấp của tiền đạo 28 tuổi.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, thái độ chuyên nghiệp của Rashford cũng nhận được sự đánh giá cao. Huấn luyện viên Hansi Flick và các trụ cột như Frenkie de Jong đều công khai ủng hộ việc giữ chân tiền đạo này. Sự hòa nhập nhanh chóng và tinh thần cầu tiến khiến anh trở thành một phần quan trọng trong phòng thay đồ của gã khổng lồ xứ Catalan.

Rào cản tài chính và những dấu hỏi về tính ổn định

Tuy nhiên, thương vụ này không hoàn toàn là một màu hồng. Nửa sau mùa giải 2025/2026 đã phơi bày một số hạn chế của Rashford, đặc biệt là khả năng tương thích với hệ thống pressing cường độ cao mà Hansi Flick đang xây dựng. So với Raphinha, hiệu suất hỗ trợ phòng ngự của Rashford vẫn là một điểm trừ đáng kể.

Vấn đề tài chính khiến Barcelona chưa thể định đoạt việc mua Rashford từ Man United.

Vấn đề lớn nhất nằm ở quy định tài chính 1:1 của La Liga. Dù Rashford sẵn sàng giảm lương để ở lại Tây Ban Nha, nhưng khoản phí chuyển nhượng 35 triệu USD cùng quỹ lương phân bổ vẫn là gánh nặng lớn. Ở tuổi 29, Rashford không còn nhiều giá trị chuyển nhượng trong tương lai để Barcelona có thể thực hiện các bước khấu hao dài hạn.

Thêm vào đó, sự sa sút phong độ kể từ đầu năm 2026, đặc biệt là những cơ hội bị bỏ lỡ trong trận tứ kết Champions League với Atletico Madrid, khiến giới thượng tầng Barca phải hoài nghi. Trong bối cảnh ưu tiên hàng đầu của đội bóng vẫn là tìm kiếm một trung phong đẳng cấp thay thế Robert Lewandowski, việc chi đậm cho Rashford cần được tính toán thận trọng.

Nhận định chiến lược

Mặc dù tồn tại những rủi ro, nhưng thực tế thị trường hiện nay cho thấy rất khó để tìm kiếm một cầu thủ đa năng, đã quen thuộc với môi trường La Liga và có hiệu suất gần 30 bàn thắng/kiến tạo mỗi mùa với mức giá 35 triệu USD. Rashford không chỉ mang lại chiều sâu đội hình mà còn là phương án dự phòng chất lượng cho cả hai hành lang cánh lẫn vị trí trung phong.

Quyết định cuối cùng cần phải được đưa ra trước khi Rashford lên đường tham dự World Cup cùng đội tuyển Anh. Nếu không thể chiêu mộ một tiền đạo cắm thượng hạng, việc kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford có thể được coi là một bước đi an toàn và cần thiết để duy trì sức mạnh cho Barcelona ở mùa giải tới.