Barcelona cân nhắc từ bỏ Marcus Rashford: Khi phong độ và tài chính trở thành rào cản Từ vị thế trụ cột, Marcus Rashford đối mặt nguy cơ rời Camp Nou do hiệu suất ghi bàn giảm sút và áp lực từ quỹ lương khiến Barcelona phải tính toán lại thỏa thuận 30 triệu euro.

Tương lai của Marcus Rashford tại sân Camp Nou đang đảo chiều đầy bất ngờ. Từng được xem là ưu tiên mua đứt hàng đầu vào đầu năm 2026 sau màn trình diễn bùng nổ, tiền đạo người Anh hiện đối mặt với khả năng bị trả về Manchester United khi ban lãnh đạo Barcelona bắt đầu tỏ ra do dự trước việc kích hoạt điều khoản trị giá 30 triệu euro.

Rashford vẫn chưa được đảm bảo tương lai tại Barca.

Sự sa sút kịch tính trên bảng thống kê

Nguyên nhân trực diện nhất dẫn đến sự thay đổi thái độ của đội bóng xứ Catalonia chính là hiệu suất thi đấu giảm sút rõ rệt. Số liệu thống kê chỉ ra một bước lùi đáng báo động: trong 15 trận gần nhất, Rashford chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng và đóng góp 1 đường kiến tạo. Đây là con số khiêm tốn nếu so sánh với giai đoạn 20 trận trước đó, khi anh sở hữu tới 7 pha lập công cùng 8 lần dọn cỗ cho đồng đội.

Sự thiếu ổn định này đã khiến HLV Hansi Flick không thể hài lòng. Chiến lược gia người Đức từng công khai yêu cầu Rashford phải thể hiện nhiều hơn, đồng thời nhấn mạnh rằng với tốc độ và kỹ thuật sẵn có, tiền đạo sinh năm 1997 cần một tinh thần và thái độ làm việc quyết liệt hơn để duy trì phong độ đỉnh cao.

Hệ quả tất yếu là Rashford dần đánh mất vị thế trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý, trong hai trận đấu quan trọng gặp Sevilla và Newcastle gần đây, chân sút người Anh không được thi đấu một phút nào dù vẫn có tên trong danh sách đăng ký. Việc Hansi Flick quyết định "ngó lơ" cậu học trò là minh chứng cho thấy niềm tin của ban huấn luyện đang chạm đáy.

Bài toán tài chính và áp lực từ Fair Play

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, bài toán kinh tế cũng khiến Chủ tịch Joan Laporta và Giám đốc Thể thao Deco phải cân nhắc kỹ lưỡng. Mặc dù mức giá 30 triệu euro được xem là "món hời" cho một tiền đạo đẳng cấp quốc tế, nhưng cấu trúc tài chính của thương vụ này lại gây áp lực lớn lên quỹ lương của câu lạc bộ.

MU từ chối gia hạn điều khoản cho mượn với Rashford.

Nếu thực hiện mua đứt, Barcelona sẽ phải gánh khoản khấu hao khoảng 10 triệu euro mỗi năm, cộng với mức lương cao của Rashford, khiến tổng chi phí vận hành suất thi đấu này lên tới 20-25 triệu euro trong mùa giải tới. Trong bối cảnh phải tuân thủ nghiêm ngặt luật công bằng tài chính, đây là một gánh nặng không nhỏ.

Hiện tại, Barcelona đã bắt đầu tìm kiếm những phương án thay thế khả dĩ hơn. Đội bóng đang theo dõi sát sao Abde và Virgili – hai cầu thủ mà câu lạc bộ vẫn nắm giữ một phần quyền sở hữu. Thậm chí, các tuyển trạch viên đã có mặt tại Bồ Đào Nha để quan sát tài năng trẻ Schjelderup của Benfica.

Lập trường cứng rắn từ Manchester United

Về phía Manchester United, đội bóng chủ quản của Rashford không còn mặn mà với các phương án cho mượn. "Quỷ đỏ" chỉ chấp nhận hai kịch bản: bán đứt để thu hồi vốn hoặc triệu hồi Rashford trở về Old Trafford. Ý định đàm phán gia hạn hợp đồng mượn thêm một năm của Joan Laporta đã bị phía đội bóng Anh từ chối thẳng thừng.

Bản thân Marcus Rashford cũng mong muốn một tương lai ổn định thay vì tiếp tục đóng vai trò "lính đánh thuê". Tuy nhiên, quyền tự quyết lúc này nằm ở sự thống nhất giữa Hansi Flick và Deco. Nếu không thể tái hiện hình ảnh bùng nổ trong giai đoạn còn lại của mùa giải, khả năng Rashford phải cuốn gói rời xứ Catalonia là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra.